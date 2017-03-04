Истребитель ВВС Сирии разбился в районе границы с Турцией

Самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.
Крушение самолета ВВС Сирии подтвердил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News Arabia.
СМИ сообщают, что члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили самолет МиГ-2, однако глава турецкого кабмина уточнил, что рухнувший истребитель был марки МиГ-23.
Военный источник подтвердил порталу «Аль-Масдар», что сирийские ВВС потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб. При этом военные опровергли, что самолет сбили боевики. По предварительным данным, у истребителя мог отказать двигатель.
Турецкие источники сообщают, что пилот военного самолета выжил, он катапультировался и приземлился на территории турецкой провинции Хатай.
СМИ сообщают, что члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили самолет МиГ-2, однако глава турецкого кабмина уточнил, что рухнувший истребитель был марки МиГ-23.
Военный источник подтвердил порталу «Аль-Масдар», что сирийские ВВС потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб. При этом военные опровергли, что самолет сбили боевики. По предварительным данным, у истребителя мог отказать двигатель.
Турецкие источники сообщают, что пилот военного самолета выжил, он катапультировался и приземлился на территории турецкой провинции Хатай.
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