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  • 04.03, 20:42

Истребитель ВВС Сирии разбился в районе границы с Турцией

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Истребитель ВВС Сирии разбился в районе границы с Турцией

Истребитель ВВС Сирии разбился в районе границы с Турцией

Самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

Крушение самолета ВВС Сирии подтвердил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News Arabia.

СМИ сообщают, что члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили самолет МиГ-2, однако глава турецкого кабмина уточнил, что рухнувший истребитель был марки МиГ-23.

Военный источник подтвердил порталу «Аль-Масдар», что сирийские ВВС потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб. При этом военные опровергли, что самолет сбили боевики. По предварительным данным, у истребителя мог отказать двигатель.

Турецкие источники сообщают, что пилот военного самолета выжил, он катапультировался и приземлился на территории турецкой провинции Хатай.

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