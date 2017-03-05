Турецкие спасатели нашли пилота упавшего сирийского истребителя

Пилот истребителя ВВС Сирии, рухнувшего на территории Турции, получил ранения при катапультировании.
Как пишет Daily Sabah, спасатели и военные обнаружили пилота сирийского самолета, разбившегося накануне в провинции Хатай на юге Турции. По сведениям СМИ, летчик получил ранения.
По предварительной информации, пилот сначала был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.
Ранее сообщалось, что что истребитель ВВС Сирии, обломки которого были найдены возле приграничного турецкого населенного пункта, мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. Экстремисты радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» утверждали, что якобы сбили сирийский истребитель. А в военном ведомстве САР сообщили, что проверяют информацию об отказе двигателя у самолета МиГ, выполнявшего разведывательную миссию.
Напомним, после того, как стало известно о крушении сирийского военного самолета и что пилоту удалось катапультироваться, поисковая операция всю ночь велась по обе стороны турецко-сирийской границы.
По предварительной информации, пилот сначала был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.
Ранее сообщалось, что что истребитель ВВС Сирии, обломки которого были найдены возле приграничного турецкого населенного пункта, мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. Экстремисты радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» утверждали, что якобы сбили сирийский истребитель. А в военном ведомстве САР сообщили, что проверяют информацию об отказе двигателя у самолета МиГ, выполнявшего разведывательную миссию.
Напомним, после того, как стало известно о крушении сирийского военного самолета и что пилоту удалось катапультироваться, поисковая операция всю ночь велась по обе стороны турецко-сирийской границы.
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