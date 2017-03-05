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  • 05.03, 07:18

Турецкие спасатели нашли пилота упавшего сирийского истребителя

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Турецкие спасатели нашли пилота упавшего сирийского истребителя

Турецкие спасатели нашли пилота упавшего сирийского истребителя

Пилот истребителя ВВС Сирии, рухнувшего на территории Турции, получил ранения при катапультировании.

Как пишет Daily Sabah, спасатели и военные обнаружили пилота сирийского самолета, разбившегося накануне в провинции Хатай на юге Турции. По сведениям СМИ, летчик получил ранения.

По предварительной информации, пилот сначала был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.

Ранее сообщалось, что что истребитель ВВС Сирии, обломки которого были найдены возле приграничного турецкого населенного пункта, мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. Экстремисты радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» утверждали, что якобы сбили сирийский истребитель. А в военном ведомстве САР сообщили, что проверяют информацию об отказе двигателя у самолета МиГ, выполнявшего разведывательную миссию.

Напомним, после того, как стало известно о крушении сирийского военного самолета и что пилоту удалось катапультироваться, поисковая операция всю ночь велась по обе стороны турецко-сирийской границы.

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