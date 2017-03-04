Международная пилорама
Международная пилорама 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 23:44

СМИ: истребитель ВВС Сирии мог быть сбит боевиками сирийской оппозиции

комментировать

СМИ: истребитель ВВС Сирии мог быть сбит боевиками сирийской оппозиции

СМИ: истребитель ВВС Сирии мог быть сбит боевиками сирийской оппозиции

На границе Турции и Сирии ищут пилота ВВС САР, успевшего катапультироваться.

Как сообщает информагентство DHA, истребитель ВВС Сирии, обломки которого найдены возле приграничного турецкого населенного пункта, мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции.

Турецкие СМИ утверждают, что истребитель мог быть подбит боевиками оппозиции в районе сирийского населенного пункта Мааррат Мирин, и уже после этого машина рухнула на территории турецкой провинции Хатай.

В настоящее время обломки самолета уже обнаружены. Турецкие спасатели заявили, что пилот успел катапультироваться. Его поиски ведутся по обе стороны турецко-сирийской границы.

По-прежнему нет определенности относительно модели истребителя: сообщается, что это был МиГ-23 или МиГ-21.

Ранее члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили сирийский истребитель. А военные САР опровергли, что самолет был сбит боевиками, заявив, что проверяют информацию об отказе двигателя.

Новости по теме

Решение сирийской проблемы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru