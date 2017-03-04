СМИ: истребитель ВВС Сирии мог быть сбит боевиками сирийской оппозиции

На границе Турции и Сирии ищут пилота ВВС САР, успевшего катапультироваться.
Как сообщает информагентство DHA, истребитель ВВС Сирии, обломки которого найдены возле приграничного турецкого населенного пункта, мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции.
Турецкие СМИ утверждают, что истребитель мог быть подбит боевиками оппозиции в районе сирийского населенного пункта Мааррат Мирин, и уже после этого машина рухнула на территории турецкой провинции Хатай.
В настоящее время обломки самолета уже обнаружены. Турецкие спасатели заявили, что пилот успел катапультироваться. Его поиски ведутся по обе стороны турецко-сирийской границы.
По-прежнему нет определенности относительно модели истребителя: сообщается, что это был МиГ-23 или МиГ-21.
Ранее члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили сирийский истребитель. А военные САР опровергли, что самолет был сбит боевиками, заявив, что проверяют информацию об отказе двигателя.
Турецкие СМИ утверждают, что истребитель мог быть подбит боевиками оппозиции в районе сирийского населенного пункта Мааррат Мирин, и уже после этого машина рухнула на территории турецкой провинции Хатай.
В настоящее время обломки самолета уже обнаружены. Турецкие спасатели заявили, что пилот успел катапультироваться. Его поиски ведутся по обе стороны турецко-сирийской границы.
По-прежнему нет определенности относительно модели истребителя: сообщается, что это был МиГ-23 или МиГ-21.
Ранее члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили сирийский истребитель. А военные САР опровергли, что самолет был сбит боевиками, заявив, что проверяют информацию об отказе двигателя.
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