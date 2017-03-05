Вице-президент США потребовал от СМИ извинений за публикацию электронного адреса жены

Вице-президент США Майкл Пенс потребовал от Associated Press извинений за то, что информагентство обнародовало адрес электронной почты Карен Пенс.
Вице-президент США Майкл Пенс разместил на своей странице в Twitter
Сообщение, в котором потребовал извинений от информагентства Associated Press.
По словам Пенса, журналисты опубликовали электронный адрес его супруги Карен, что является возмутительным вмешательством в ее частную жизнь.
Майкл Пенс, вице-президент США: «3 марта вечером Associated Press опубликовало личный почтовый адрес моей жены, нарушив тем самым ее частную жизнь и нашу безопасность».
Пенс также приложил к сообщению письмо своего советника Марка Паолетта, в котором содержится просьба удалить электронный адрес своей жены из публикации.
Майкл Пенс: «Когда мы попросили авторов заметки удалить ее, они отказались. Агентство АР должно принести моей супруге извинения».
Вице-президент и его представители выразили возмущение тем, что личные данные второй леди США попали в прессу.
Майкл Пенс: «Мне неизвестно, чтобы когда-либо в СМИ публиковали личный e-mail второй леди, которая, не занимает выборной должности и не представителем власти».
В заметке информагентства говорилось про то, как Пенс на посту губернатора Индианы использовал вместе с супругой частную электронную почту для деловых контактов, и утверждалось, что эта почта была взломана хакерами в июне 2016 года. В статье оказался указан действительный электронный адрес Карен Пенс.
В ответ на претензии Пенса в информагентстве согласились больше не использовать адрес электронной почты супруги вице-президента США, но отказались редактировать уже опубликованный материал.
Лорен Истон, директор Associated Press по связям с общественностью: «Associated Press решило убрать электронный адрес из всех последующих материалов после того, как узнало, что миссис Пенс до сих пор пользуется данным аккаунтом. Агентство не будет вносить правки в опубликованный материал, так как он поднимает важные вопросы открытости информации».
Напомним, скандал разгорелся после того, как газета The Indianapolis Star сообщила, что Майкл Пенс во время исполнения обязанностей губернатора Индианы пользовался личной электронной почтой для деловых контактов. А ведь и Пенс, и президент США Дональд Трамп не раз критиковали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она не соблюдала секретность переписки по рабочим вопросам и требовали расследования. Белому дому пришлось давать объяснения в связи с новым почтовым скандалом.
Сообщение, в котором потребовал извинений от информагентства Associated Press.
По словам Пенса, журналисты опубликовали электронный адрес его супруги Карен, что является возмутительным вмешательством в ее частную жизнь.
Майкл Пенс, вице-президент США: «3 марта вечером Associated Press опубликовало личный почтовый адрес моей жены, нарушив тем самым ее частную жизнь и нашу безопасность».
Пенс также приложил к сообщению письмо своего советника Марка Паолетта, в котором содержится просьба удалить электронный адрес своей жены из публикации.
Майкл Пенс: «Когда мы попросили авторов заметки удалить ее, они отказались. Агентство АР должно принести моей супруге извинения».
Last night the @AP published my wife’s private email address, violating her privacy and our security…— Vice President Pence (@VP) 4 марта 2017 г.
When we requested they take it down, they refused. The @AP owes my wife an apology. pic.twitter.com/LdMmnewnWF— Vice President Pence (@VP) 4 марта 2017 г.
Вице-президент и его представители выразили возмущение тем, что личные данные второй леди США попали в прессу.
Майкл Пенс: «Мне неизвестно, чтобы когда-либо в СМИ публиковали личный e-mail второй леди, которая, не занимает выборной должности и не представителем власти».
В заметке информагентства говорилось про то, как Пенс на посту губернатора Индианы использовал вместе с супругой частную электронную почту для деловых контактов, и утверждалось, что эта почта была взломана хакерами в июне 2016 года. В статье оказался указан действительный электронный адрес Карен Пенс.
В ответ на претензии Пенса в информагентстве согласились больше не использовать адрес электронной почты супруги вице-президента США, но отказались редактировать уже опубликованный материал.
Лорен Истон, директор Associated Press по связям с общественностью: «Associated Press решило убрать электронный адрес из всех последующих материалов после того, как узнало, что миссис Пенс до сих пор пользуется данным аккаунтом. Агентство не будет вносить правки в опубликованный материал, так как он поднимает важные вопросы открытости информации».
Напомним, скандал разгорелся после того, как газета The Indianapolis Star сообщила, что Майкл Пенс во время исполнения обязанностей губернатора Индианы пользовался личной электронной почтой для деловых контактов. А ведь и Пенс, и президент США Дональд Трамп не раз критиковали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она не соблюдала секретность переписки по рабочим вопросам и требовали расследования. Белому дому пришлось давать объяснения в связи с новым почтовым скандалом.
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