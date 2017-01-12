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  • 13.01, 01:18

Минюст США проверяет расследование ФБР по «почтовому делу» Клинтон

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Минюст США проверяет расследование ФБР по «почтовому делу» Клинтон

Минюст США проверяет расследование ФБР по «почтовому делу» Клинтон

В министерстве юстиции США началось разбирательство по поводу проведенного в прошлом году перед выборами расследования ФБР, посвященного «почтовому» скандалу с Хиллари Клинтон.

Аппарат генерального инспектора Минюста собирается изучить влияние «ненадлежащих аспектов» расследования ФБР несанкционированного использования Клинтон домашнего компьютера для служебной переписки во время работы госсекретарем США. Проверка инициирована в связи с многочисленными запросами из Конгресса США, от различных организаций и общественных деятелей, сообщает ТАСС.

Разбирательство затронет, например, главу Минюста, а также директора ФБР Джеймса Коми. Также будут изучены вероятные утечки в СМИ важной информации, и роль в этом сотрудников этих двух ведомств.

Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник «почтовый скандал», связанный с использованием ею в бытность госсекретарем домашнего компьютера для служебной переписки. В июле прошлого года Коми объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений. 28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября, прямо перед выборами, он пошел на попятную и заявил, что вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Такие поступки главы ФБР вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и республиканцев.

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