Минюст США проверяет расследование ФБР по «почтовому делу» Клинтон

В министерстве юстиции США началось разбирательство по поводу проведенного в прошлом году перед выборами расследования ФБР, посвященного «почтовому» скандалу с Хиллари Клинтон.ТАСС.
Разбирательство затронет, например, главу Минюста, а также директора ФБР Джеймса Коми. Также будут изучены вероятные утечки в СМИ важной информации, и роль в этом сотрудников этих двух ведомств.
Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник «почтовый скандал», связанный с использованием ею в бытность госсекретарем домашнего компьютера для служебной переписки. В июле прошлого года Коми объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений. 28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября, прямо перед выборами, он пошел на попятную и заявил, что вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.
Такие поступки главы ФБР вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и республиканцев.
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