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  • 03.03, 23:28

Белый дом объяснил разницу между почтовыми нарушениями Пенса и Клинтон

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Белый дом объяснил разницу между почтовыми нарушениями Пенса и Клинтон

Белый дом объяснил разницу между почтовыми нарушениями Пенса и Клинтон

Администрация президента США не согласна в том, что, пользуясь частным почтовым ящиком, вице-президент США Майкл Пенс допустил те же нарушения, что и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Есть огромная разница. Во-первых, он был губернатором, он не был служащим федерального правительства, к нему применялись другие законы. Во-вторых, Пенс не был допущен к такой же конфиденциальной информации, как Клинтон».

Отвечая на вопросы журналистов, Сандерс подчеркнула, что Пенс сохранил всю свою переписку и передал ее спецслужбам, цитирует ТАСС.

Сара Сандерс: «Он сделал все в соответствии с законами Индианы, передал все свои письма, в отличие от Хиллари Клинтон, которая потеряла, по меньшей мере 30 тысяч писем, и кто знает, сколько еще; которая пользовалась частным сервером, располагала засекреченной информацией».

Ранее газета The Indianapolis Star сообщила, что Майкл Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, и что она была взломана хакерами в 2016 году. СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании Пенс и Трамп неоднократно критиковали Хиллари Клинтон за использование ею на посту госсекретаря США частных серверов для переписки по рабочим вопросам.

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