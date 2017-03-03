Белый дом объяснил разницу между почтовыми нарушениями Пенса и Клинтон

Администрация президента США не согласна в том, что, пользуясь частным почтовым ящиком,
вице-президент США Майкл Пенс допустил те же нарушения, что и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Есть огромная разница. Во-первых, он был губернатором, он не был служащим федерального правительства, к нему применялись другие законы. Во-вторых, Пенс не был допущен к такой же конфиденциальной информации, как Клинтон».
Отвечая на вопросы журналистов, Сандерс подчеркнула, что Пенс сохранил всю свою переписку и передал ее спецслужбам, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «Он сделал все в соответствии с законами Индианы, передал все свои письма, в отличие от Хиллари Клинтон, которая потеряла, по меньшей мере 30 тысяч писем, и кто знает, сколько еще; которая пользовалась частным сервером, располагала засекреченной информацией».
Ранее газета The Indianapolis Star сообщила, что Майкл Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, и что она была взломана хакерами в 2016 году. СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании Пенс и Трамп неоднократно критиковали Хиллари Клинтон за использование ею на посту госсекретаря США частных серверов для переписки по рабочим вопросам.
Отвечая на вопросы журналистов, Сандерс подчеркнула, что Пенс сохранил всю свою переписку и передал ее спецслужбам, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «Он сделал все в соответствии с законами Индианы, передал все свои письма, в отличие от Хиллари Клинтон, которая потеряла, по меньшей мере 30 тысяч писем, и кто знает, сколько еще; которая пользовалась частным сервером, располагала засекреченной информацией».
Ранее газета The Indianapolis Star сообщила, что Майкл Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, и что она была взломана хакерами в 2016 году. СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании Пенс и Трамп неоднократно критиковали Хиллари Клинтон за использование ею на посту госсекретаря США частных серверов для переписки по рабочим вопросам.
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