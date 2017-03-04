Ты супер!
Ты супер! 6+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 20:42

В Раде пригрозили заблокировать железнодорожное сообщение с Россией

комментировать

В Раде пригрозили заблокировать железнодорожное сообщение с Россией

В Раде пригрозили заблокировать железнодорожное сообщение с Россией

Депутат Верховной рады Семён Семенченко заявил, что участники железнодорожной блокады Донбасса готовы перекрыть железную дорогу на границе с Россией.

Депутат, обращаясь к Петру Порошенко в своем Facebook, заявил, что «ветераны войны за независимость» готовы остановить железнодорожное сообщение в районе города Конотоп (Сумская область), через который проходит одна из основных линий торговли Украины с РФ.

При этом Семенченко обвинил Порошенко в том, что он «со скупой слезой рассказывает о борьбу не на жизнь, а на смерть», а на деле продолжает торговать с Россией.

Семён Семенченко, депутат Верховной рады «Пётр Алексеевич, в вашей личной собачьей будке комфортно и безопасно. В отличие от остальной страны. Но все это временно».

Также Семенченко заявил, что украинские власти подбросили взрывчатку на место размещения участников блокады в Луганской области. Ранее сегодня стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и около двух килограммов тротила.

Напомним, в конце января украинские радикалы под предлогом борьбы с контрабандой заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В ответ на бездействие официального Киева власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru