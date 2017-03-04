В Раде пригрозили заблокировать железнодорожное сообщение с Россией

Депутат Верховной рады Семён Семенченко заявил, что участники железнодорожной блокады Донбасса готовы перекрыть железную дорогу на границе с Россией.
Депутат, обращаясь к Петру Порошенко в своем Facebook, заявил, что «ветераны войны за независимость» готовы остановить железнодорожное сообщение в районе города Конотоп (Сумская область), через который проходит одна из основных линий торговли Украины с РФ.
При этом Семенченко обвинил Порошенко в том, что он «со скупой слезой рассказывает о борьбу не на жизнь, а на смерть», а на деле продолжает торговать с Россией.
Семён Семенченко, депутат Верховной рады «Пётр Алексеевич, в вашей личной собачьей будке комфортно и безопасно. В отличие от остальной страны. Но все это временно».
Также Семенченко заявил, что украинские власти подбросили взрывчатку на место размещения участников блокады в Луганской области. Ранее сегодня стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и около двух килограммов тротила.
заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В ответ на бездействие официального Киева власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
При этом Семенченко обвинил Порошенко в том, что он «со скупой слезой рассказывает о борьбу не на жизнь, а на смерть», а на деле продолжает торговать с Россией.
Семён Семенченко, депутат Верховной рады «Пётр Алексеевич, в вашей личной собачьей будке комфортно и безопасно. В отличие от остальной страны. Но все это временно».
Также Семенченко заявил, что украинские власти подбросили взрывчатку на место размещения участников блокады в Луганской области. Ранее сегодня стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и около двух килограммов тротила.
заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В ответ на бездействие официального Киева власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
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