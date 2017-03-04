Политическая могила: донбасская блокада загнала Порошенко в угол

Главную тему недели можно просто и предельно доходчиво назвать «Украина, прощай!». Эти слова жителями непризнанных ДНР и ЛНР в адрес Киева были сказаны уже давно, но тут ведь как в браке: окончательный разрыв после ссор и битья посуды наступает только после раздела имущества.
Несмотря на то, что Незалежную и мятежные республики уже давно разделяют окопы линий вооруженного противостояния, экономические связи и производственные цепочки, созданные еще в советское время, не прерывались даже во время самых ожесточенных боев и массированных обстрелов. Взять тот же уголь. Добытый на неподконтрольной Украине территории, то есть в Донбассе, он пересекал линию фронта, чтобы на Украине из него делали кокс, который по железной дороге отправлялся обратно, в самопровозглашенные республики, где на этом коксе работали доменные печи металлургических заводов. Ну а выплавленный металл снова пересекал линию фронта, чтобы попасть на отгрузку в Мариупольский морской порт.
Кому-то это, возможно, казалось абсурдом, но это жизнь самых обычных людей, которых разделила гражданская война, и которые просто хотели жить, работать и кормить свои семьи. Но украинские радикалы рассудили иначе. «Там, где воюют, там не торгуют» — под таким лозунгом боевики «добробатов», то есть украинских добровольческих батальонов, вот уже несколько недель ведут блокаду Донбасса.
О том, что на этой неделе происходило на блокпостах этих самых «добробатов», впору снимать триллер под названием «Украинская резня бензопилой». Именно это оружие пошло в ход во вторник, когда противники блокады пытались разогнать националистов битами и камнями. Притом что и у тех, и у других за спинами болтаются автоматы и карабины и наверняка оставалось дождаться первого выстрела, чтобы на юго-востоке Украины снова начала литься кровь.
В такой ситуации лидеры ДНР и ЛНР были вынуждены поставить Киеву ультиматум, который вступил в действие в среду, 1 марта. С этого дня все украинские предприятия, работавшие на территории Донбасса, перешли под внешнее управление — то есть под контроль ополченцев.
Чем закончится этот «экономический передел» на украинском юго-востоке? Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев в Донецке и Луганске увидел первые результаты «новой экономической политики» мятежных республик. А корреспондент Юлия Шатилова в Киеве выясняла, почему главной мишенью сложной игры украинских патриотов, затеявших блокаду, был вовсе не Донбасс, а президент Порошенко.
Ночь. Донецк. Что-то вспугнуло стаю птиц. Не очередной ли прилет снаряда с украинской стороны? Впервые за три года синий рекламный свет загорелся на главном футбольном стадионе Донбасса. Не футболисты и болельщики — люди с оружием зажгли эти огни в ноль часов того самого дня. Утром в обиходе жителей Донецка появилось новое слово — национализация.
Кому же теперь принадлежит этот стадион стоимостью в 400 миллионов долларов? Ренат Леонидович Ахметов был когда-то главным олигархом Донбасса, почти как у Маршака: мистер Твистер — делец и банкир, владелец заводов, футбольных клубов и гостиниц. Но уехал на Украину, бросив свою вотчину, а прибыль забрал с собой. И вдруг наступил тот самый день.
Шахтеры донецкой шахты, принадлежащей украинскому олигарху до того самого дня, получали зарплату в гривнах. Сегодня они идут на работу с надеждой на честную зарплату. Но гривны в Донбассе больше не будет — это уже точно.
Алеся Кошечкина ведет свой малый бизнес — она законодательница донецкой моды. Она шила платья и женам украинских олигархов. Теперь киевские модницы не смогут носить платья Кошечкиной. И донецкий уголь не попадет на Украину. Уже встали десятки заводов по обе стороны. И вот в тот самый день нехороший осадок появился от очень пыльного слова «блокада». Что это за страшилка с украинским акцентом выясняла корреспондент Юлия Шатилова.
Автоматные очереди, летящие камни, идущие в ход палки и топоры — вокруг заблокированных поездов с донбасским углем страсти закипают. Только вот бьются патриоты не с так называемыми «сепаратистами с Донбасса», а с жителями окрестных украинских деревень. Устав ждать решительных мер от власти, люди пытаются снять блокаду своими силами.
На месте это все похоже на самую настоящую гражданскую войну. Но как эти битвы на шпалах видят из Киева?
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Хочу подчеркнуть, что для меня сегодня абсолютно непонятно, в чьих интересах происходит энергетическая и экономическая блокада Украины».
Среди главных действующих лиц блокады — уже один раз сделавшийся себе имя на крови бывший комбат Семён Семёнченко, теперь он на передовой рельсовых войн.
Семёнченко — член фракции «Самопомощь», но далеко не первый ее член. И вот за его спиной уже маячит львовский голова Андрея Садового, тоже сторонника блокады Донбасса. А из-за его плеча торчат уши олигарха Игоря Коломойского. Ведь на Украине ни для кого не секрет: «Самопомощь» — его проект. А Коломойский не из тех, кто забывает обиды и вряд ли простил Порошенко бесцеремонно «отжатый» «Приватбанк».
Руслан Бортник, директор института анализа и менеджмента политики Украины: «Коломойским, он тоже может быть бенефициаром, потому что игра вокруг национализации „Приватбанка“, который еще недонационализировали, что касается активов — она продолжается».
Даже в близких к президентской администрации кругах открыто говорят: блокада загоняет Порошенко в политический цугцванг — положение в шахматах, при котором любой ход только ухудшает позицию игрока.
Железная дорога была дорогой жизни и для предприятий Донбасса, и для тысяч украинских поселков и городов. Устроив блокаду, радикалы подложили свинью миллионам украинцев, которые рискуют теперь остаться с холодными батареями, без света и электричества. Но в кого бы ни метили псевдопатриоты, похоже, в любом случае «стрелочником» окажется Пётр Порошенко.
Но почему президент не может разогнать кучку радикалов на рельсах? Над палатками флаги батальонов «Азов» и «Айдар». Теперь они — часть Нацгвардии, и как и 300 тысяч штыков подчиняются МВД и Арсену Авакову, которого Порошенко уже пытался отправить в отставку.
«Разгоним, дайте приказ», — не раз заявлял Аваков. «Вряд ли не понимаю, что кровопролитие почти наверняка спровоцирует очередной Майдан», — и в отсветах его костров уже маячит коса Юлии Тимошенко, которая и не думает скрывать свои президентские амбиции.
Кирилл Сазонов, журналист, политолог: «Кризис, экономика, падение курса гривны, возможно, досрочные выборы. То есть сразу Тимошенко и компания вписались в эту игру, стали с теми же лозунгами выступать и поддерживать блокаду. Им интересен любой кризис, который принесет досрочные выборы».
Похоже, Порошенко оказывался как никогда близок к краю пропасти в окружении заклятых друзей, которые только и ждут момента чтобы столкнуть его в политическую могилу.
И снова Донецк. Пока киевские политики разбрасывают друг в друга камни, остывают печи градообразующего металлургического завода. Нет сырья из Украины, не из чего варить сталь. Вместо этого фанатичные лозунги — «Слава героям!»
В рабочих кварталах сегодня даже собаки во дворах не лают. Да и самих рабочих не найдешь — они в поиске хоть какого-нибудь заработка.
Тетю Галю все знают во дворе, она 30 лет каждое утро ждала свой родной заводской гудок. Теперь она пытается понять, кому же она отчисляла свои пенсионные проценты. Миллионы рублей, гривен и долларов уплывают в киевские мутные воды. Тут и пенсия тети Гали, и деньги на ремонт рабочего общежития, строительства детских садов и стадионов.
Алексей Грановский, исполняющий обязанности министра промышленности ДНР: «Предприятия находятся на территории ДНР, они подчиняются Украине, которая ведет агрессивную политику, убивая жителей Донбасса и оплачивает налоги туда. Это разрыв шаблона».
На снимках остались портреты рабочих, шахтеров, изящных моделей и модных дизайнеров. О чем думали молодчики в камуфляжах, когда перерезали промышленные артерии Донбасса? Про них и в Киеве уже ходит дурная слава. А вот на улице Донецка будто само проведение дает им ответ: случайное фото женщины, потерявшей в эту грязную войну и дом, и надежду на будущее.
Подробности — в репортаже.
Кому-то это, возможно, казалось абсурдом, но это жизнь самых обычных людей, которых разделила гражданская война, и которые просто хотели жить, работать и кормить свои семьи. Но украинские радикалы рассудили иначе. «Там, где воюют, там не торгуют» — под таким лозунгом боевики «добробатов», то есть украинских добровольческих батальонов, вот уже несколько недель ведут блокаду Донбасса.
О том, что на этой неделе происходило на блокпостах этих самых «добробатов», впору снимать триллер под названием «Украинская резня бензопилой». Именно это оружие пошло в ход во вторник, когда противники блокады пытались разогнать националистов битами и камнями. Притом что и у тех, и у других за спинами болтаются автоматы и карабины и наверняка оставалось дождаться первого выстрела, чтобы на юго-востоке Украины снова начала литься кровь.
В такой ситуации лидеры ДНР и ЛНР были вынуждены поставить Киеву ультиматум, который вступил в действие в среду, 1 марта. С этого дня все украинские предприятия, работавшие на территории Донбасса, перешли под внешнее управление — то есть под контроль ополченцев.
Чем закончится этот «экономический передел» на украинском юго-востоке? Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев в Донецке и Луганске увидел первые результаты «новой экономической политики» мятежных республик. А корреспондент Юлия Шатилова в Киеве выясняла, почему главной мишенью сложной игры украинских патриотов, затеявших блокаду, был вовсе не Донбасс, а президент Порошенко.
Ночь. Донецк. Что-то вспугнуло стаю птиц. Не очередной ли прилет снаряда с украинской стороны? Впервые за три года синий рекламный свет загорелся на главном футбольном стадионе Донбасса. Не футболисты и болельщики — люди с оружием зажгли эти огни в ноль часов того самого дня. Утром в обиходе жителей Донецка появилось новое слово — национализация.
Кому же теперь принадлежит этот стадион стоимостью в 400 миллионов долларов? Ренат Леонидович Ахметов был когда-то главным олигархом Донбасса, почти как у Маршака: мистер Твистер — делец и банкир, владелец заводов, футбольных клубов и гостиниц. Но уехал на Украину, бросив свою вотчину, а прибыль забрал с собой. И вдруг наступил тот самый день.
Шахтеры донецкой шахты, принадлежащей украинскому олигарху до того самого дня, получали зарплату в гривнах. Сегодня они идут на работу с надеждой на честную зарплату. Но гривны в Донбассе больше не будет — это уже точно.
Алеся Кошечкина ведет свой малый бизнес — она законодательница донецкой моды. Она шила платья и женам украинских олигархов. Теперь киевские модницы не смогут носить платья Кошечкиной. И донецкий уголь не попадет на Украину. Уже встали десятки заводов по обе стороны. И вот в тот самый день нехороший осадок появился от очень пыльного слова «блокада». Что это за страшилка с украинским акцентом выясняла корреспондент Юлия Шатилова.
Автоматные очереди, летящие камни, идущие в ход палки и топоры — вокруг заблокированных поездов с донбасским углем страсти закипают. Только вот бьются патриоты не с так называемыми «сепаратистами с Донбасса», а с жителями окрестных украинских деревень. Устав ждать решительных мер от власти, люди пытаются снять блокаду своими силами.
На месте это все похоже на самую настоящую гражданскую войну. Но как эти битвы на шпалах видят из Киева?
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Хочу подчеркнуть, что для меня сегодня абсолютно непонятно, в чьих интересах происходит энергетическая и экономическая блокада Украины».
Среди главных действующих лиц блокады — уже один раз сделавшийся себе имя на крови бывший комбат Семён Семёнченко, теперь он на передовой рельсовых войн.
Семёнченко — член фракции «Самопомощь», но далеко не первый ее член. И вот за его спиной уже маячит львовский голова Андрея Садового, тоже сторонника блокады Донбасса. А из-за его плеча торчат уши олигарха Игоря Коломойского. Ведь на Украине ни для кого не секрет: «Самопомощь» — его проект. А Коломойский не из тех, кто забывает обиды и вряд ли простил Порошенко бесцеремонно «отжатый» «Приватбанк».
Руслан Бортник, директор института анализа и менеджмента политики Украины: «Коломойским, он тоже может быть бенефициаром, потому что игра вокруг национализации „Приватбанка“, который еще недонационализировали, что касается активов — она продолжается».
Даже в близких к президентской администрации кругах открыто говорят: блокада загоняет Порошенко в политический цугцванг — положение в шахматах, при котором любой ход только ухудшает позицию игрока.
Железная дорога была дорогой жизни и для предприятий Донбасса, и для тысяч украинских поселков и городов. Устроив блокаду, радикалы подложили свинью миллионам украинцев, которые рискуют теперь остаться с холодными батареями, без света и электричества. Но в кого бы ни метили псевдопатриоты, похоже, в любом случае «стрелочником» окажется Пётр Порошенко.
Но почему президент не может разогнать кучку радикалов на рельсах? Над палатками флаги батальонов «Азов» и «Айдар». Теперь они — часть Нацгвардии, и как и 300 тысяч штыков подчиняются МВД и Арсену Авакову, которого Порошенко уже пытался отправить в отставку.
«Разгоним, дайте приказ», — не раз заявлял Аваков. «Вряд ли не понимаю, что кровопролитие почти наверняка спровоцирует очередной Майдан», — и в отсветах его костров уже маячит коса Юлии Тимошенко, которая и не думает скрывать свои президентские амбиции.
Кирилл Сазонов, журналист, политолог: «Кризис, экономика, падение курса гривны, возможно, досрочные выборы. То есть сразу Тимошенко и компания вписались в эту игру, стали с теми же лозунгами выступать и поддерживать блокаду. Им интересен любой кризис, который принесет досрочные выборы».
Похоже, Порошенко оказывался как никогда близок к краю пропасти в окружении заклятых друзей, которые только и ждут момента чтобы столкнуть его в политическую могилу.
И снова Донецк. Пока киевские политики разбрасывают друг в друга камни, остывают печи градообразующего металлургического завода. Нет сырья из Украины, не из чего варить сталь. Вместо этого фанатичные лозунги — «Слава героям!»
В рабочих кварталах сегодня даже собаки во дворах не лают. Да и самих рабочих не найдешь — они в поиске хоть какого-нибудь заработка.
Тетю Галю все знают во дворе, она 30 лет каждое утро ждала свой родной заводской гудок. Теперь она пытается понять, кому же она отчисляла свои пенсионные проценты. Миллионы рублей, гривен и долларов уплывают в киевские мутные воды. Тут и пенсия тети Гали, и деньги на ремонт рабочего общежития, строительства детских садов и стадионов.
Алексей Грановский, исполняющий обязанности министра промышленности ДНР: «Предприятия находятся на территории ДНР, они подчиняются Украине, которая ведет агрессивную политику, убивая жителей Донбасса и оплачивает налоги туда. Это разрыв шаблона».
На снимках остались портреты рабочих, шахтеров, изящных моделей и модных дизайнеров. О чем думали молодчики в камуфляжах, когда перерезали промышленные артерии Донбасса? Про них и в Киеве уже ходит дурная слава. А вот на улице Донецка будто само проведение дает им ответ: случайное фото женщины, потерявшей в эту грязную войну и дом, и надежду на будущее.
Подробности — в репортаже.
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