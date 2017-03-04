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  • 04.03, 17:40

У блокирующих торговлю с Донбассом радикалов нашли взрывчатку

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У блокирующих торговлю с Донбассом радикалов нашли взрывчатку

У блокирующих торговлю с Донбассом радикалов нашли взрывчатку

У блокирующих торговлю с Донбассом радикалов нашли взрывчатку
  • Фото: Татьяна Погукай /facebook.com

    • Полиция Луганской области обнаружила взрывчатку у радикалов, которые блокируют торговлю с неподконтрольными Киеву ДНР и ЛНР.

    Взрывчатые вещества обнаружены под мостом на месте, где расположены палатки радикалов. Проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники, сообщает пресс-секретарь полиции ЛНР в Facebook.

    Татьяна Погукай, пресс-секретарь полиции Луганской области: «В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины „МОН“, гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны».

    На Луганщині на місці розташування активістів-блокадників поліцією виявлено вибухівку

    Під час проведення слідчо-операти…

    Опубликовано Татьяной Погукай 4 марта 2017 г.


    В штабе блокады заявили, что луганская полиция нашла тротил и гранаты в кустах и якобы пытается устроить провокацию, передает РИА Новости.

    В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом в целях не допустить контрабанду. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь в РФ или США.

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