У блокирующих торговлю с Донбассом радикалов нашли взрывчатку

Полиция Луганской области обнаружила взрывчатку у радикалов, которые блокируют торговлю с неподконтрольными Киеву ДНР и ЛНР.
Взрывчатые вещества обнаружены под мостом на месте, где расположены палатки радикалов. Проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники, сообщает пресс-секретарь полиции ЛНР в Facebook.
Татьяна Погукай, пресс-секретарь полиции Луганской области: «В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины „МОН“, гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны».
В штабе блокады заявили, что луганская полиция нашла тротил и гранаты в кустах и якобы пытается устроить провокацию, передает РИА Новости.
Татьяна Погукай, пресс-секретарь полиции Луганской области: «В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины „МОН“, гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны».
На Луганщині на місці розташування активістів-блокадників поліцією виявлено вибухівкуОпубликовано Татьяной Погукай 4 марта 2017 г.
Під час проведення слідчо-операти…
В штабе блокады заявили, что луганская полиция нашла тротил и гранаты в кустах и якобы пытается устроить провокацию, передает РИА Новости.
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