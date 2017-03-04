Опознаны все жертвы схода лавины в Кабардино-Балкарии

Работы по поиску людей, попавших под лавину на горе Чегет в
Кабардино-Балкарии, завершены.
Жертвами трагедии стали семь человек. Накануне было обнаружены тела двух мужчин и двух женщин из Москвы и Кирова. Сегодня же были найдены еще трое погибших — девушка и двое мужчин из столицы. Еще одного человека — жителя Нижнего Новгорода — удалось спасти.
Все погибшие при сходе лавины уже опознаны, сообщает «Интерфакс». Их тела эвакуированы со склона и переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Поисковые работы на месте трагедии полностью завершены. Всего в работах были задействованы 49 спасателей и две единицы техники, передает РИА Новости.
сошла лавина. Она накрыла находившихся на склоне туристов.
Все погибшие при сходе лавины уже опознаны, сообщает «Интерфакс». Их тела эвакуированы со склона и переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Поисковые работы на месте трагедии полностью завершены. Всего в работах были задействованы 49 спасателей и две единицы техники, передает РИА Новости.
сошла лавина. Она накрыла находившихся на склоне туристов.
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