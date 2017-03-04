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  • 04.03, 13:06

Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до шести

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Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до шести

Число погибших под лавиной в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> выросло до шести

В ходе поисково-спасательных работ в Кабардино-Балкарии обнаружены еще два тела.

Двоих погибших туристов спасатели обнаружили во время работ в районе, где накануне сошла лавина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сегодня в МЧС сообщили, что в районе схода лавины могут находиться еще три человека. Поэтому было принято решение возобновить поисковую операцию.

Напомним, накануне, 3 марта, на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина. На месте трагедии спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, туриста из Нижнего Новгорода, удалось спасти.

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