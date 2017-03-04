Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до шести

В ходе
поисково-спасательных работ в Кабардино-Балкарии обнаружены еще два тела.
Двоих погибших туристов спасатели обнаружили во время работ в районе, где накануне сошла лавина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Поисковые работы продолжаются.
Ранее сегодня в МЧС сообщили, что в районе схода лавины могут находиться еще три человека. Поэтому было принято решение возобновить поисковую операцию.
сошла лавина. На месте трагедии спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, туриста из Нижнего Новгорода, удалось спасти.
Ранее сегодня в МЧС сообщили, что в районе схода лавины могут находиться еще три человека. Поэтому было принято решение возобновить поисковую операцию.
сошла лавина. На месте трагедии спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, туриста из Нижнего Новгорода, удалось спасти.
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