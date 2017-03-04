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  • 04.03, 23:44
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Жену Караченцова могут лишить прав после ДТП в Подмосковье

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Жену Караченцова могут лишить прав после ДТП в Подмосковье

Жену Караченцова могут лишить прав после ДТП в Подмосковье

    Жене Николая Караченцова грозит лишение прав до полутора лет.

    Предположительно, авария, в которой пострадал народный артист, случилась по вине Людмилы Поргиной.

    Корреспондент: «Правда, то, что у вас 0,3 промилле было обнаружено у вас?»
    Людмила Поргина: «Нет, не правда!»

    В больницу за мужем Людмила Поргина прибывает в приподнятом настроении. Николай Караченцов после страшной аварии отделался легким испугом и парой синяков. В машине актер не снимает темные очки — гематомы еще не сошли. Но врачи успокаивают Поргину: серьезных травм у Караченцова нет, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

    Людмила Поргина не сомневается: ее мужа спасло чудо. В тот злополучный вечер она с актером, его сестрой и сиделкой возвращались с дачи в московскую квартиру. За рулем автомобиля была жена народного артиста, и она уверяет: виновник аварии — водитель грузовика. Якобы на перекрестке он не уступил ей дорогу и в результате врезался в бок.

    Людмила Поргина: «Да, подрезал, мы вылетели на противоположную сторону и перевернулись. Мы едем по главной улице, а он выезжает из маленькой улочки и не посмотрел, что я иду по главной улице. Сейчас идет следствие».

    Видеокадры сделаны через считанные минуты после трагедии. Автомобиль Караченцова в жутком состоянии: сильная вмятина на капоте со стороны пассажирского места, как раз там и сидел актер. Лобовое стекло вдребезги. Весь салон залит красной жидкостью, похожей на кровь. Людмила Поргина, на которой нет и царапины, дает показания сотрудникам ДПС.

    Рядом с женой Караченцова — их помощник по даче. Узнав об аварии, он тут же приехал на место происшествия. А верный пес актера лабрадор Циля ищет хозяина, но Караченцова уже увезли на скорой. Второй участник ДТП, водитель грузовика, успевает коротко рассказать о случившемся перед тем, как его забирают на медэкспертизу. Простой работяга даже не узнал в пострадавшим знаменитого Николая Караченцова.

    Водитель уверяет: его товарищ был трезв, как стекло. Они работают на транспортном предприятии, развозят хлеб, а перед выездом проходят обязательный медосмотр, и пьяного водителя никто не выпустил бы в рейс. Зато в машине Караченцова — стойкий запах алкоголя.

    Как позже объяснит Людмила Поргина, запах алкоголя, который почувствовали очевидцы аварии, исходил от разбитых бутылок с красным вином. Семья собиралась отмечать второй день рождения Караченцова. Ведь ровно 12 лет назад актер попал в роковую аварию, которая навсегда изменила его жизнь. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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