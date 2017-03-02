Женщина избила врача под Тулой за отказ выдать справку

В Ясногорском районе Тульской области женщина напала на сотрудницу поликлиники за отказ дать ее трехлетнему сыну справку, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в четверг 28-летняя женщина вместе с сыном пришла на прием к педиатру и попросила выдать медицинскую справку для посещения детского сада. Однако врач отказал в предоставлении справки, поскольку ребенок не прошел вакцинацию.
Данный факт возмутил женщину. Для разрешения спорной ситуации была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиники.
Из сообщения СК: «В ходе разговора подозреваемая из хулиганских побуждений нанесла ей удары кулаком в область головы и шеи, причинив телесные повреждения».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
участились случаи нападений на медиков. В результате Минздрав разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Санкция предлагаемой меры предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.
Данный факт возмутил женщину. Для разрешения спорной ситуации была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиники.
Из сообщения СК: «В ходе разговора подозреваемая из хулиганских побуждений нанесла ей удары кулаком в область головы и шеи, причинив телесные повреждения».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
участились случаи нападений на медиков. В результате Минздрав разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Санкция предлагаемой меры предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.
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