Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 21:40

Женщина избила врача под Тулой за отказ выдать справку

7 комментариев

Женщина избила врача под Тулой за отказ выдать справку

Женщина избила врача под Тулой за отказ выдать справку

В Ясногорском районе Тульской области женщина напала на сотрудницу поликлиники за отказ дать ее трехлетнему сыну справку, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в четверг 28-летняя женщина вместе с сыном пришла на прием к педиатру и попросила выдать медицинскую справку для посещения детского сада. Однако врач отказал в предоставлении справки, поскольку ребенок не прошел вакцинацию.

Данный факт возмутил женщину. Для разрешения спорной ситуации была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиники.

Из сообщения СК: «В ходе разговора подозреваемая из хулиганских побуждений нанесла ей удары кулаком в область головы и шеи, причинив телесные повреждения».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

В последнее время в России участились случаи нападений на медиков. В результате Минздрав разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Санкция предлагаемой меры предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru