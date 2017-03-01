Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений

За нападение на врачей вскоре можно будет надолго сесть в тюрьму или заплатить штраф в десятки тысяч рублей. Сегодня стало известно, что уже в марте будет готов соответствующий законопроект.
Чашу терпения законодателей переполнил новый случай избиения медиков. Он произошел в Саратовской области. Пьяный посетитель больницы в Красноармейске избил фельдшера и медсестру. И о таких случаях становится известно все чаще и чаще. При этом уголовную ответственность несут только 10% нападавших.
В одной только Москве было зафиксировано 200 нападений на врачей в год, и это лишь те случаи, когда были заведены уголовные дела. В реальности подобных историй как минимум в 10 раз больше. На своем небезопасном рабочем месте врач не имеет никакой особой юридической защиты. Еще и сам может стать подсудимым, если, защищаясь, нанесет пациенту побои.
В Минздраве давно предлагают приравнять нападение на врача к нападению на полицейского и за покушение на здоровье медработника установить максимально суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения России: «Сейчас отработан вместе с правовыми структурами уже, как мы надеемся, последний вариант законопроекта. Он устраивает в том числе и юристов, и на данный момент мы получили отзывы из всех федеральных органов исполнительной власти. Некоторые моменты с ними вместе дорабатываем. В ближайшее время это будет внесено уже в правительство РФ и потом в Думу».
Чаще других достается сотрудникам неотложки. В Саратове женщине-фельдшеру пришлось прятаться в ванной и звонить в полицию после того, как вызвавшие скорую потребовали раздеться и станцевать стриптиз. В Ярославле медики застали пациента пьяным на обочине. Перенесли в машину, повезли в больницу, а по дороге мужчина неожиданно встал и ударил врача. В Норильске врач и вовсе лишилась жизни. Пациент оказался недоволен приемом и через несколько часов в больницу вернулся с пистолетом.
Среди врачей сейчас набирают популярность курсы самообороны. Ведь теперь на каждый вызов — как на бой. Впрочем, главное в медицине правило все равно никто не отменял — «не навреди». Даже буйному пациенту. И даже если от него приходится защищаться.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
В одной только Москве было зафиксировано 200 нападений на врачей в год, и это лишь те случаи, когда были заведены уголовные дела. В реальности подобных историй как минимум в 10 раз больше. На своем небезопасном рабочем месте врач не имеет никакой особой юридической защиты. Еще и сам может стать подсудимым, если, защищаясь, нанесет пациенту побои.
В Минздраве давно предлагают приравнять нападение на врача к нападению на полицейского и за покушение на здоровье медработника установить максимально суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения России: «Сейчас отработан вместе с правовыми структурами уже, как мы надеемся, последний вариант законопроекта. Он устраивает в том числе и юристов, и на данный момент мы получили отзывы из всех федеральных органов исполнительной власти. Некоторые моменты с ними вместе дорабатываем. В ближайшее время это будет внесено уже в правительство РФ и потом в Думу».
Чаще других достается сотрудникам неотложки. В Саратове женщине-фельдшеру пришлось прятаться в ванной и звонить в полицию после того, как вызвавшие скорую потребовали раздеться и станцевать стриптиз. В Ярославле медики застали пациента пьяным на обочине. Перенесли в машину, повезли в больницу, а по дороге мужчина неожиданно встал и ударил врача. В Норильске врач и вовсе лишилась жизни. Пациент оказался недоволен приемом и через несколько часов в больницу вернулся с пистолетом.
Среди врачей сейчас набирают популярность курсы самообороны. Ведь теперь на каждый вызов — как на бой. Впрочем, главное в медицине правило все равно никто не отменял — «не навреди». Даже буйному пациенту. И даже если от него приходится защищаться.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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