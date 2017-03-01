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  • 01.03, 21:25
Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений. врачи, драки и избиения, законодательство, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений

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Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений

Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений

Российские медики массово записываются на курсы самообороны после участившихся нападений

    За нападение на врачей вскоре можно будет надолго сесть в тюрьму или заплатить штраф в десятки тысяч рублей. Сегодня стало известно, что уже в марте будет готов соответствующий законопроект.

    Чашу терпения законодателей переполнил новый случай избиения медиков. Он произошел в Саратовской области. Пьяный посетитель больницы в Красноармейске избил фельдшера и медсестру. И о таких случаях становится известно все чаще и чаще. При этом уголовную ответственность несут только 10% нападавших.

    В одной только Москве было зафиксировано 200 нападений на врачей в год, и это лишь те случаи, когда были заведены уголовные дела. В реальности подобных историй как минимум в 10 раз больше. На своем небезопасном рабочем месте врач не имеет никакой особой юридической защиты. Еще и сам может стать подсудимым, если, защищаясь, нанесет пациенту побои.

    В Минздраве давно предлагают приравнять нападение на врача к нападению на полицейского и за покушение на здоровье медработника установить максимально суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.

    Вероника Скворцова, министр здравоохранения России: «Сейчас отработан вместе с правовыми структурами уже, как мы надеемся, последний вариант законопроекта. Он устраивает в том числе и юристов, и на данный момент мы получили отзывы из всех федеральных органов исполнительной власти. Некоторые моменты с ними вместе дорабатываем. В ближайшее время это будет внесено уже в правительство РФ и потом в Думу».

    Чаще других достается сотрудникам неотложки. В Саратове женщине-фельдшеру пришлось прятаться в ванной и звонить в полицию после того, как вызвавшие скорую потребовали раздеться и станцевать стриптиз. В Ярославле медики застали пациента пьяным на обочине. Перенесли в машину, повезли в больницу, а по дороге мужчина неожиданно встал и ударил врача. В Норильске врач и вовсе лишилась жизни. Пациент оказался недоволен приемом и через несколько часов в больницу вернулся с пистолетом.

    Среди врачей сейчас набирают популярность курсы самообороны. Ведь теперь на каждый вызов — как на бой. Впрочем, главное в медицине правило все равно никто не отменял — «не навреди». Даже буйному пациенту. И даже если от него приходится защищаться.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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