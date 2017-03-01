Избивший медиков в красноармейской больнице посетитель оказался бывшим уголовником

В Саратовской области произошел очередной вопиющий случай нападения на медиков. Пьяный дебошир, пытаясь прорваться в реанимацию к брату, нанес травмы фельдшеру и медсестре. Сейчас он находится в отделении полиции.
На что рассчитывал посетитель больницы Алексей Зауэр, когда полез в драку с врачами, непонятно. Но ясно, что инцидент вызовет огромный резонанс. К сожалению, это не первый случай нападения на медиков в Саратовской области.
Сейчас запись потасовки в клинике изучают полицейские. На кадрах, снятых камерой наблюдения, разъяренный родственник пациента избивает сотрудника скорой: наносит несколько ударов по голове, бьет ногами и руками. Фельдшер падает. За коллегу вступается санитарка.
Екатерина Пирская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области по взаимодействию со СМИ: «Будучи недовольным действиями медицинского работника, мужчина нанес несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы лица и головы, также злоумышленник ударил медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт».
Дебошир пытался увидеть брата в реанимации. Но в палату его не пустил именно пострадавший фельдшер. Он заподозрил, что пытающийся прорваться в реанимацию посетитель пьян, к тому же на нем не было бахил и халата. Но мужчина с порога заявил, что правила отделения ему не писаны. На все предостережения медиков он никак не отреагировал.
Странно, конечно, и то, что, кроме санитарки, за фельдшера так никто и не вступился. Хотя это мог сделать сотрудник отделения — в кадре виден мужчина, который равнодушно наблюдал за происходящим. Угомонить нетрезвого посетителя удалось только охранникам. Медики получили повреждения, к счастью, их жизням ничто не угрожает.
Денис Баланов, главный врач красноармейской районной больницы: «Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Одна пациентка находится на амбулаторном лечении, другой госпитализирован в стационар».
Нападавший по-прежнему в участке, его допрашивают. Согласно предварительным данным, он уже был неоднократно судим, в том числе и за нанесение побоев.
В итоге против Алексея Зауэра возбудили уголовное дело о нанесение вреда здоровью из-за хулиганских побуждений. Извинений медикам он пока что не принес. Но у дебошира еще будет такая возможность. Очевидно, что с пострадавшими ему придется еще не раз встретиться в суде.
Сейчас запись потасовки в клинике изучают полицейские. На кадрах, снятых камерой наблюдения, разъяренный родственник пациента избивает сотрудника скорой: наносит несколько ударов по голове, бьет ногами и руками. Фельдшер падает. За коллегу вступается санитарка.
Екатерина Пирская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области по взаимодействию со СМИ: «Будучи недовольным действиями медицинского работника, мужчина нанес несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы лица и головы, также злоумышленник ударил медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт».
Дебошир пытался увидеть брата в реанимации. Но в палату его не пустил именно пострадавший фельдшер. Он заподозрил, что пытающийся прорваться в реанимацию посетитель пьян, к тому же на нем не было бахил и халата. Но мужчина с порога заявил, что правила отделения ему не писаны. На все предостережения медиков он никак не отреагировал.
Странно, конечно, и то, что, кроме санитарки, за фельдшера так никто и не вступился. Хотя это мог сделать сотрудник отделения — в кадре виден мужчина, который равнодушно наблюдал за происходящим. Угомонить нетрезвого посетителя удалось только охранникам. Медики получили повреждения, к счастью, их жизням ничто не угрожает.
Денис Баланов, главный врач красноармейской районной больницы: «Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Одна пациентка находится на амбулаторном лечении, другой госпитализирован в стационар».
Нападавший по-прежнему в участке, его допрашивают. Согласно предварительным данным, он уже был неоднократно судим, в том числе и за нанесение побоев.
В итоге против Алексея Зауэра возбудили уголовное дело о нанесение вреда здоровью из-за хулиганских побуждений. Извинений медикам он пока что не принес. Но у дебошира еще будет такая возможность. Очевидно, что с пострадавшими ему придется еще не раз встретиться в суде.
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