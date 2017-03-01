Избиение медиков в больнице Красноармейска попало на видео

В Саратовской области произошло уже четвертое нападение на медиков за последние несколько недель.
Избиение попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как в приемное отделение зашел нетрезвый мужчина и попытался прорваться в палату реанимации. Он хотел навестить своего родственника, но его не пропустили. В результате посетитель вышел из себя и набросился на фельдшера и медсестру, которые не позволили ему войти в палату.
После избиения фельдшера госпитализировали — у него диагностирована травма головы. Медсестре оказали первую помощь на месте.
В больнице уже побывали следователи, которые побеседовали с пострадавшими. Инцидент произошел накануне днем в районной больнице Красноармейска.
Отметим, что это уже четвертое нападение на медиков в регионе за последнее время. 11 февраля группа мужчин попыталась изнасиловать женщину-фельдшера, прибывшую на вызов. 24 февраля в Энгельсе нетрезвая пациентка ударила врача шариковой ручкой в затылок. А 25 февраля родственник пациента одной из саратовских больниц набросился на фельдшера скорой и ударил его головой в лицо.
После избиения фельдшера госпитализировали — у него диагностирована травма головы. Медсестре оказали первую помощь на месте.
В больнице уже побывали следователи, которые побеседовали с пострадавшими. Инцидент произошел накануне днем в районной больнице Красноармейска.
Отметим, что это уже четвертое нападение на медиков в регионе за последнее время. 11 февраля группа мужчин попыталась изнасиловать женщину-фельдшера, прибывшую на вызов. 24 февраля в Энгельсе нетрезвая пациентка ударила врача шариковой ручкой в затылок. А 25 февраля родственник пациента одной из саратовских больниц набросился на фельдшера скорой и ударил его головой в лицо.
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