СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России

Причиной отзыва молдавского посла в Москве Думитру Брагиша является противостояние между пророссийским президентом республики Игорем Додоном и правительством, ориентированным на Евросоюз.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, президент боролся против назначения послами выдвиженцев правительства, кабмин в ответ на это отозвал Брагиша, с которым Додон успел сработаться.
Правительство Молдавии в среду решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. Между тем в Кишинёве никаких официальных комментариев на этот счет не дают.
может занять Андрей Негуца. Ранее он уже занимал этот пост. В настоящее время Негуца является советником президента по внешней политике.
Правительство Молдавии в среду решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. Между тем в Кишинёве никаких официальных комментариев на этот счет не дают.
может занять Андрей Негуца. Ранее он уже занимал этот пост. В настоящее время Негуца является советником президента по внешней политике.
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