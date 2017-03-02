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  • 02.03, 12:34

СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России

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СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России

СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России

СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России
  • Фото: MoldovainRussia /facebook.com

    • Причиной отзыва молдавского посла в Москве Думитру Брагиша является противостояние между пророссийским президентом республики Игорем Додоном и правительством, ориентированным на Евросоюз.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, президент боролся против назначения послами выдвиженцев правительства, кабмин в ответ на это отозвал Брагиша, с которым Додон успел сработаться.

    Правительство Молдавии в среду решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. Между тем в Кишинёве никаких официальных комментариев на этот счет не дают.

    В конце 90-х и начале 2000-х Брагиш возглавлял правительство Молдавии, после находился в оппозиции. В России он работал с ноября 2015-го. По мнению экспертов, его место может занять Андрей Негуца. Ранее он уже занимал этот пост. В настоящее время Негуца является советником президента по внешней политике.

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