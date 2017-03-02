Эксперты назвали вероятного кандидата на пост посла Молдавии в РФ

Новым послом Молдавии в России, по мнению экспертов, может стать Андрей Негуца. Ранее он уже занимал этот пост, а сейчас является советником президента по внешней политике.
Правительство Молдавии в среду решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Кишинёве никаких комментариев на этот счет не дают. А журналисты обратили внимание, что во время недавнего визита президента Игоря Додона в Москву дипломат на официальных мероприятиях не присутствовал.
В МИД РФ решение об отзыве Брагиша назвали неожиданным.
В конце 90-х и начале 2000-х Брагиш возглавлял правительство Молдавии, после находился в оппозиции. В России он работал с ноября 2015-го. Год назад Конгресс молдавских диаспор в Москве потребовал проверить работу Брагиша, якобы он незаконно сдавал в аренду посольские помещения и распродавал служебные машины. Также его обвиняли в плохой организации быта дипработников.
В МИД РФ решение об отзыве Брагиша назвали неожиданным.
В конце 90-х и начале 2000-х Брагиш возглавлял правительство Молдавии, после находился в оппозиции. В России он работал с ноября 2015-го. Год назад Конгресс молдавских диаспор в Москве потребовал проверить работу Брагиша, якобы он незаконно сдавал в аренду посольские помещения и распродавал служебные машины. Также его обвиняли в плохой организации быта дипработников.
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