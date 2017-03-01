В МИД РФ назвали неожиданным решение отозвать посла Молдавии в России

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что ему пока не ясны причины, по которым Кишинёв решил отозвать своего посла Дмитрия Брагиша из России. Он отметил, что это решение стало неожиданностью для российского внешнеполитического ведомства.
Григорий Карасин: «Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишинёве».
Заместитель министра иностранных дел РФ подчеркнул, что посол Дмитрий Брагиш участвовал во всех переговорах и заседаниях межправкомиссии. С ним активно взаимодействовали по линии МИД, передает ТАСС.
Григорий Карасин: «Он был уважаемым, авторитетным членом посольского корпуса в Москве».
Правительство Молдавии сегодня приняло решение отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России, который также возглавлял дипломатическое представительство страны в Таджикистане. Причину этого решения не озвучили. В пресс-службе внешнеполитического ведомства Молдавии также отказались от комментариев.
Однако пока Брагиш, который был назначен послом в России с 27 ноября 2015 года, остается на своем посту, поскольку решение о его отзыве, согласно законам Молдавии, должен одобрить президент.
Между тем эксперты не исключают, что решение о его отзыве могло быть принято именно по просьбе президента Игоря Додона, который провозгласил стратегической задачей налаживание отношений с РФ, пишет «Интерфакс». Во время визита Додона в Москву в январе Брагиш входил в состав делегации, но не присутствовал при этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Заместитель министра иностранных дел РФ подчеркнул, что посол Дмитрий Брагиш участвовал во всех переговорах и заседаниях межправкомиссии. С ним активно взаимодействовали по линии МИД, передает ТАСС.
Григорий Карасин: «Он был уважаемым, авторитетным членом посольского корпуса в Москве».
Правительство Молдавии сегодня приняло решение отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России, который также возглавлял дипломатическое представительство страны в Таджикистане. Причину этого решения не озвучили. В пресс-службе внешнеполитического ведомства Молдавии также отказались от комментариев.
Однако пока Брагиш, который был назначен послом в России с 27 ноября 2015 года, остается на своем посту, поскольку решение о его отзыве, согласно законам Молдавии, должен одобрить президент.
Между тем эксперты не исключают, что решение о его отзыве могло быть принято именно по просьбе президента Игоря Додона, который провозгласил стратегической задачей налаживание отношений с РФ, пишет «Интерфакс». Во время визита Додона в Москву в январе Брагиш входил в состав делегации, но не присутствовал при этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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