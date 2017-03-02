Украинский премьер признал необходимость покупки угля у России

Блокада Донбасса поставила перед украинскими предприятиями нелегкий выбор: покупать уголь или у США, или у РФ. Об этом заявил
премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Мы провели крупную встречу с украинскими металлургами, на долю которых приходится 17% промышленного производства в стране и 25% валютной выручки. Это мощная сфера нашей экономики, металлурги говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника — либо Америка, либо Россия».
По его словам, блокада Донбасса «фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России». ТАСС отмечает, что для закупки угля на Западе Киеву заведомо необходимы иностранные кредиты.
В конце января украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате Украина столкнулась с дефицитом угля, свою работу приостановили или готовы остановить крупнейшие предприятия.
Власти Украины дали понять, что Киев не будет применять власть для наведения порядка, и предложили владельцам предприятий самим договариваться с организаторами блокады. Последние же заявили, что не намерены отказываться от своих действий.
По его словам, блокада Донбасса «фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России». ТАСС отмечает, что для закупки угля на Западе Киеву заведомо необходимы иностранные кредиты.
В конце января украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате Украина столкнулась с дефицитом угля, свою работу приостановили или готовы остановить крупнейшие предприятия.
Власти Украины дали понять, что Киев не будет применять власть для наведения порядка, и предложили владельцам предприятий самим договариваться с организаторами блокады. Последние же заявили, что не намерены отказываться от своих действий.
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