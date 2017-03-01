Правительство Украины утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из Донбасса

Кабмин Украины утвердил порядок перемещения минимального перечня критически необходимых государству товаров через линию соприкосновения в Донбассе.
Премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что речь идет о «критическом минимуме», говоря о товарах, которые войдут в перечень разрешенных к перемещению.
Владимир Гройсман: «Решение предусматривает установку контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения и соответствия решениям, которые мы принимаем. Самое главное — все то, что будет принято, — разрешено, все другое — запрещено, абсолютно все».
Он уточнил, что перемещение товаров из района силовой операции в Донбассе будет зависеть от горнообогатительной, энергодобывающей и металлургической отраслей. Также в перечень разрешенных войдут лекарства и продукты в составе гуманитарной помощи.
В свою очередь замглавы антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов уточнил, что принятый документ урегулирует этот вопрос на законодательном уровне.
Геннадий Кузнецов: «Субъектам хозяйствования запрещается перемещать товары за исключением продуктов питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, лекарств, средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, которые необходимы в промышленном процессе трех отраслей, объектов критической инфраструктуры».
Полный список товаров СБУ вместе с профильными министерствами подготовит до конца дня, передает ТАСС.
Напомним, в конце января было заблокировано движение грузовых поездов с углем, следовавших из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате на Украине был введен режим ЧС в энергетике из-за дефицита угля. Однако правительство так и не приняло никаких решительных действий, чтобы прекратить блокаду.
ввели внешнее государственное управление на украинских предприятиях, расположенных на территориях республик.
Владимир Гройсман: «Решение предусматривает установку контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения и соответствия решениям, которые мы принимаем. Самое главное — все то, что будет принято, — разрешено, все другое — запрещено, абсолютно все».
Он уточнил, что перемещение товаров из района силовой операции в Донбассе будет зависеть от горнообогатительной, энергодобывающей и металлургической отраслей. Также в перечень разрешенных войдут лекарства и продукты в составе гуманитарной помощи.
В свою очередь замглавы антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов уточнил, что принятый документ урегулирует этот вопрос на законодательном уровне.
Геннадий Кузнецов: «Субъектам хозяйствования запрещается перемещать товары за исключением продуктов питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, лекарств, средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, которые необходимы в промышленном процессе трех отраслей, объектов критической инфраструктуры».
Полный список товаров СБУ вместе с профильными министерствами подготовит до конца дня, передает ТАСС.
Напомним, в конце января было заблокировано движение грузовых поездов с углем, следовавших из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате на Украине был введен режим ЧС в энергетике из-за дефицита угля. Однако правительство так и не приняло никаких решительных действий, чтобы прекратить блокаду.
ввели внешнее государственное управление на украинских предприятиях, расположенных на территориях республик.
Комментарии