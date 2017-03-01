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  • 01.03, 13:49

Правительство Украины утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из Донбасса

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Правительство Украины утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из Донбасса

Правительство Украины утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из Донбасса

Кабмин Украины утвердил порядок перемещения минимального перечня критически необходимых государству товаров через линию соприкосновения в Донбассе.

Премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что речь идет о «критическом минимуме», говоря о товарах, которые войдут в перечень разрешенных к перемещению.

Владимир Гройсман: «Решение предусматривает установку контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения и соответствия решениям, которые мы принимаем. Самое главное — все то, что будет принято, — разрешено, все другое — запрещено, абсолютно все».

Он уточнил, что перемещение товаров из района силовой операции в Донбассе будет зависеть от горнообогатительной, энергодобывающей и металлургической отраслей. Также в перечень разрешенных войдут лекарства и продукты в составе гуманитарной помощи.

В свою очередь замглавы антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов уточнил, что принятый документ урегулирует этот вопрос на законодательном уровне.

Геннадий Кузнецов: «Субъектам хозяйствования запрещается перемещать товары за исключением продуктов питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, лекарств, средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, которые необходимы в промышленном процессе трех отраслей, объектов критической инфраструктуры».

Полный список товаров СБУ вместе с профильными министерствами подготовит до конца дня, передает ТАСС.

Напомним, в конце января было заблокировано движение грузовых поездов с углем, следовавших из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате на Украине был введен режим ЧС в энергетике из-за дефицита угля. Однако правительство так и не приняло никаких решительных действий, чтобы прекратить блокаду.

Власти провозглашенных ДНР и ЛНР с сегодняшнего дня ввели внешнее государственное управление на украинских предприятиях, расположенных на территориях республик.

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