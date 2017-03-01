Трамп попал на видео, когда репетировал речь перед конгрессменами

Президент США попал в объектив камеры, когда повторял свою речь, сидя в лимузине.
На кадрах Дональд Трамп запечатлен с листами текста в руках. Глава государства вслух проговаривал речь, с которой готовился выступить в Конгрессе США. Камера зафиксировала репетировавшего выступление президента, когда он сидел в своем лимузине по пути на Капитолийский холм.
Дональд Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на перестройку инфраструктуры в США. Также он призвал демократов и республиканцев объединиться для совместной работы на благо американского народа и выступил с привычными заявлениями о намерении отметить реформу здравоохранения, введенную Обамой, продолжать борьбу с нелегальными мигрантами и развивать промышленность в стране
готовы искать новых друзей в мире и устанавливать новые партнерские связи.
Дональд Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на перестройку инфраструктуры в США. Также он призвал демократов и республиканцев объединиться для совместной работы на благо американского народа и выступил с привычными заявлениями о намерении отметить реформу здравоохранения, введенную Обамой, продолжать борьбу с нелегальными мигрантами и развивать промышленность в стране
готовы искать новых друзей в мире и устанавливать новые партнерские связи.
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