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  • 01.03, 12:18

Трамп попал на видео, когда репетировал речь перед конгрессменами

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Трамп попал на видео, когда репетировал речь перед конгрессменами

Трамп попал на видео, когда репетировал речь перед конгрессменами

Президент США попал в объектив камеры, когда повторял свою речь, сидя в лимузине.

На кадрах Дональд Трамп запечатлен с листами текста в руках. Глава государства вслух проговаривал речь, с которой готовился выступить в Конгрессе США. Камера зафиксировала репетировавшего выступление президента, когда он сидел в своем лимузине по пути на Капитолийский холм.



Дональд Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на перестройку инфраструктуры в США. Также он призвал демократов и республиканцев объединиться для совместной работы на благо американского народа и выступил с привычными заявлениями о намерении отметить реформу здравоохранения, введенную Обамой, продолжать борьбу с нелегальными мигрантами и развивать промышленность в стране

В своем выступлении вопроса внешней политики он коснулся лишь вскользь, отметив, что уважает право других стран на собственный путь. Трамп также добавил, что США готовы искать новых друзей в мире и устанавливать новые партнерские связи.

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