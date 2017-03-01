Трамп попросил у конгресса триллион долларов на развитие инфраструктуры США

Дональд Трамп сегодня впервые выступил перед конгрессом и отчитался за 40 дней своей работы. Законодатели ждали от нового президента разъяснений о том, как он будет выполнять свои предвыборные обещания. Трампу же нужна поддержка от конгрессменов, в том числе и материальная, чтобы осуществить свои планы. Надежное будущее страны президент оценил в один триллион долларов.
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«Медовый месяц» президентства Трампа, каким бы он ни был сумбурным, закончен. И практически все указы, какие он хотел принять единолично, без помощи конгресса, Трамп подписал. Чтобы двигаться дальше, ему необходима поддержка законодателей, за ней он и отправился на Капитолийский холм.
Конгресс встретил Трампа аплодисментами, но не столь единодушными, как могло показаться со стороны. Некоторые сенаторы даже специально пересели подальше, чтобы не оказаться на пути Трампа и не пожимать ему руку. А когда президент США начал говорить, разделение сторон стало отчетливо видно: демократы почти не вставали со своих мест и не хлопали Трампу, даже когда он призывал объединиться, чтобы строить обновленную Америку.
Дональд Трамп: «Все, что сломано в нашей стране, можно починить. Каждую проблему можно решить. И каждая страдающая семья может найти утешение и надежду. Наши граждане заслуживают этого, так почему не объединить усилия, чтобы наконец это сделать? Демократы и республиканцы должны работать вместе на благо нашей страны и американского народа».
Для перестройки американской инфраструктуры — с этого должно начаться обновление — Трамп попросил у конгресса один триллион долларов. И хотя ему аплодировали и в этом случае, до сих пор республиканцы и демократы были не в восторге от столь затратного плана президента США. В остальном в речи Трампа ничего принципиально нового не прозвучало.
Он по-прежнему настаивает на отмене закона о медицинской страховке, принятом Обамой, хочет провести налоговую реформу, продолжать бороться с нелегальной иммиграцией, и поддерживать американских производителей. Внешней политики Трамп коснулся лишь вскользь, вновь заявив о том, что США уважают право других наций на свой собственный путь.
Дональд Трамп: «Моя работа — не представлять весь мир. Моя работа — представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америке лучше, когда в мире меньше конфликтов, а не больше. Америка намерена искать новых друзей и создавать новые партнерства, в которых совпадают общие интересы. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов».
Закончил американский президент просьбой к американцам поддержать его. С последними словами Трампа демократы сразу потянулись к выходу, словно не могли дождаться, когда закончится эта речь. Они явно не были ей впечатлены.
Стив Бешир, бывший губернатор штата Кентукки, демократ: «Президент Трамп должен понять, что многие люди могут с ним не соглашаться, но это не делает их его врагами. Когда президент атакует верность наших спецслужб, судебную систему, армию, свободную прессу, простых американцев просто потому, что ему не нравится то, что они говорят, он уничтожает нашу демократию. Настоящие лидеры не сеют раздор. Настоящие лидеры укрепляют».
В официальном ответе от демократической партии прозвучало, что сказанное президентом в конгрессе слишком расходится с его делами в Белом доме — явный намек, что для работы с Трампом демократам потребуется нечто большее, чем только его слова.
Тон этой речи разительно отличался от того, что Трамп говорил во время инаугурации. Если давая клятву президента, Трамп рисовал Америку в упадке, то сейчас он вспомнил о возможностях и светлом будущем, которое ждет страну, в случае если конгресс поддержит его инициативы. Вопрос теперь только в том, произойдет ли это.
Конгресс встретил Трампа аплодисментами, но не столь единодушными, как могло показаться со стороны. Некоторые сенаторы даже специально пересели подальше, чтобы не оказаться на пути Трампа и не пожимать ему руку. А когда президент США начал говорить, разделение сторон стало отчетливо видно: демократы почти не вставали со своих мест и не хлопали Трампу, даже когда он призывал объединиться, чтобы строить обновленную Америку.
Дональд Трамп: «Все, что сломано в нашей стране, можно починить. Каждую проблему можно решить. И каждая страдающая семья может найти утешение и надежду. Наши граждане заслуживают этого, так почему не объединить усилия, чтобы наконец это сделать? Демократы и республиканцы должны работать вместе на благо нашей страны и американского народа».
Для перестройки американской инфраструктуры — с этого должно начаться обновление — Трамп попросил у конгресса один триллион долларов. И хотя ему аплодировали и в этом случае, до сих пор республиканцы и демократы были не в восторге от столь затратного плана президента США. В остальном в речи Трампа ничего принципиально нового не прозвучало.
Он по-прежнему настаивает на отмене закона о медицинской страховке, принятом Обамой, хочет провести налоговую реформу, продолжать бороться с нелегальной иммиграцией, и поддерживать американских производителей. Внешней политики Трамп коснулся лишь вскользь, вновь заявив о том, что США уважают право других наций на свой собственный путь.
Дональд Трамп: «Моя работа — не представлять весь мир. Моя работа — представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америке лучше, когда в мире меньше конфликтов, а не больше. Америка намерена искать новых друзей и создавать новые партнерства, в которых совпадают общие интересы. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов».
Закончил американский президент просьбой к американцам поддержать его. С последними словами Трампа демократы сразу потянулись к выходу, словно не могли дождаться, когда закончится эта речь. Они явно не были ей впечатлены.
Стив Бешир, бывший губернатор штата Кентукки, демократ: «Президент Трамп должен понять, что многие люди могут с ним не соглашаться, но это не делает их его врагами. Когда президент атакует верность наших спецслужб, судебную систему, армию, свободную прессу, простых американцев просто потому, что ему не нравится то, что они говорят, он уничтожает нашу демократию. Настоящие лидеры не сеют раздор. Настоящие лидеры укрепляют».
В официальном ответе от демократической партии прозвучало, что сказанное президентом в конгрессе слишком расходится с его делами в Белом доме — явный намек, что для работы с Трампом демократам потребуется нечто большее, чем только его слова.
Тон этой речи разительно отличался от того, что Трамп говорил во время инаугурации. Если давая клятву президента, Трамп рисовал Америку в упадке, то сейчас он вспомнил о возможностях и светлом будущем, которое ждет страну, в случае если конгресс поддержит его инициативы. Вопрос теперь только в том, произойдет ли это.
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