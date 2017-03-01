Трамп заявил о готовности США найти новых друзей в мире

Президент США Дональд Трамп считает, что США должны найти в мире новых друзей и наладить сотрудничество с различными странами в тех сферах, где их интересы совпадают.
|
500
Как заявил Трамп в выступлении перед двумя палатами американского Конгресса, «Америка намерена найти новых друзей и создать новые партнерства там, где интересы совпадают».
США должны сотрудничать со своими союзниками по всему миру с целью уничтожения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), говорится в тезисах выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессменами, распространенных за несколько минут до начала его выступления пресс-службой Белого дома.
Дональд Трамп: «Как и обещал, я поручил министерству обороны разработать план разрушения и ликвидации ИГИЛ — сети необузданных дикарей, которые режут мусульман, христиан, мужчин, женщин и детей всех конфессий и верований. Мы будем работать с нашими союзниками, в том числе с нашими друзьями и союзниками в мусульманском мире, чтобы повергнуть этого подлого врага нашей планеты».
В тезисах выступления говорится, что США хотят мира, везде, «где мир может быть сформирован», передает «Интерфакс».
США должны сотрудничать со своими союзниками по всему миру с целью уничтожения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), говорится в тезисах выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессменами, распространенных за несколько минут до начала его выступления пресс-службой Белого дома.
Дональд Трамп: «Как и обещал, я поручил министерству обороны разработать план разрушения и ликвидации ИГИЛ — сети необузданных дикарей, которые режут мусульман, христиан, мужчин, женщин и детей всех конфессий и верований. Мы будем работать с нашими союзниками, в том числе с нашими друзьями и союзниками в мусульманском мире, чтобы повергнуть этого подлого врага нашей планеты».
В тезисах выступления говорится, что США хотят мира, везде, «где мир может быть сформирован», передает «Интерфакс».
Комментарии