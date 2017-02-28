Президент Киргизии поблагодарил Путина за помощь с интеграцией в ЕАЭС

Интеграция на постсоветском пространстве абсолютно естественна и не использовать наследие СССР глупо, заявил Владимир Путин после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
Визитом в Киргизию Владимир Путин завершает свою поездку в страны Средней Азии. За несколько последних дней российский президент провел переговоры с коллегами в Алма-Ате и Душанбе.
Киргизия в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе, поэтому экономика стала главной, хотя и не единственной темой переговоров.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы знаем, как непросто шли наши переговоры по поводу присоединения к Евразийскому экономическому союзу, как эмоционально и достаточно жестко президент отстаивал интересы Кыргызстана, но всегда договоренности подобного рода — это компромисс, который устраивает все стороны, участвующие в этом процессе».
Программа работы получилась емкой, но насыщенной. Президенты обменялись мнениями сначала с глазу на глаз, после чего за стол переговоров пригласили министров. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество, российский экспорт и киргизский импорт. Россия — один из главных торговых партнеров Киргизии. Каждый пятый продукт на республиканском рынке российский. А киргизский экспорт в Россию после присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу вырос на 138%.
Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Могу здесь открыто сказать, что только благодаря политической воле президента России создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом 500 миллионов долларов. Кроме того, тогда же было принято решение российской стороной о выделении для решения вопросов интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз 200 миллионов долларов в качестве технической помощи на поставку соответствующего оборудования и программ».
Владимир Путин: «Россия активно помогает Киргизии в процессе адаптации к требованиям Евразийского экономического союза. Киргизской стороне предоставлена помощь на сумму 200 миллионов долларов, в том числе для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов.
Действует двусторонний Фонд развития. Мы только что с Алмазбеком Шаршеновичем обменивались впечатлениями о том, как работает этот фонд. Это уникальный инструмент, он создан в 2014 году, с капиталом в размере 500 миллионов долларов. В настоящее время с финансовым участием фонда в Киргизии уже реализуются проекты на сумму свыше 200 миллионов долларов».
Пресс-конференция лидеров была посвящена итогам переговоров и вехам двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 25 лет. Но Владимир Путин рамки встречи с журналистами расширил до рамок всего постсоветского пространства. С Киргизией сотрудничают 70 российских губерний и республик. Ключевым энергетическим партнером является «Газпром».
Владимир Путин: «Российская компания „Газпром“ ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации Киргизии возрастет с нынешних 22% и будет составлять 60%».
Сегодня делегации России и Киргизии подписали очередной внушительный пакет документов по сотрудничеству. Почву к этому подписанию подготовили еще 21 февраля, когда прошла международная конференция «Россия — Киргизия: партнерство, нацеленное на будущее».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Киргизия в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе, поэтому экономика стала главной, хотя и не единственной темой переговоров.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы знаем, как непросто шли наши переговоры по поводу присоединения к Евразийскому экономическому союзу, как эмоционально и достаточно жестко президент отстаивал интересы Кыргызстана, но всегда договоренности подобного рода — это компромисс, который устраивает все стороны, участвующие в этом процессе».
Программа работы получилась емкой, но насыщенной. Президенты обменялись мнениями сначала с глазу на глаз, после чего за стол переговоров пригласили министров. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество, российский экспорт и киргизский импорт. Россия — один из главных торговых партнеров Киргизии. Каждый пятый продукт на республиканском рынке российский. А киргизский экспорт в Россию после присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу вырос на 138%.
Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Могу здесь открыто сказать, что только благодаря политической воле президента России создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом 500 миллионов долларов. Кроме того, тогда же было принято решение российской стороной о выделении для решения вопросов интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз 200 миллионов долларов в качестве технической помощи на поставку соответствующего оборудования и программ».
Владимир Путин: «Россия активно помогает Киргизии в процессе адаптации к требованиям Евразийского экономического союза. Киргизской стороне предоставлена помощь на сумму 200 миллионов долларов, в том числе для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов.
Действует двусторонний Фонд развития. Мы только что с Алмазбеком Шаршеновичем обменивались впечатлениями о том, как работает этот фонд. Это уникальный инструмент, он создан в 2014 году, с капиталом в размере 500 миллионов долларов. В настоящее время с финансовым участием фонда в Киргизии уже реализуются проекты на сумму свыше 200 миллионов долларов».
Пресс-конференция лидеров была посвящена итогам переговоров и вехам двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 25 лет. Но Владимир Путин рамки встречи с журналистами расширил до рамок всего постсоветского пространства. С Киргизией сотрудничают 70 российских губерний и республик. Ключевым энергетическим партнером является «Газпром».
Владимир Путин: «Российская компания „Газпром“ ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации Киргизии возрастет с нынешних 22% и будет составлять 60%».
Сегодня делегации России и Киргизии подписали очередной внушительный пакет документов по сотрудничеству. Почву к этому подписанию подготовили еще 21 февраля, когда прошла международная конференция «Россия — Киргизия: партнерство, нацеленное на будущее».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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