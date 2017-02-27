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  • 27.02, 14:49
Путин на встрече с Назарбаевым оценил прошедшие в Астане переговоры по Сирии. войны и вооруженные конфликты, Казахстан, Назарбаев, Путин, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин на встрече с Назарбаевым оценил прошедшие в Астане переговоры по Сирии

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Путин на встрече с Назарбаевым оценил прошедшие в Астане переговоры по Сирии

Путин на встрече с Назарбаевым оценил прошедшие в Астане переговоры по Сирии

    Российский президент совершает короткое турне по странам Центральной Азии. Первым пунктом стал Казахстан, затем Владимир Путин посетит Таджикистан и Киргизию.

    На сегодняшней встрече с казахстанским коллегой глава государства дал высокую оценку межсирийским переговорам в Астане, организатором которых выступил Нурсултан Назарбаев. Как заявил российский президент, эта встреча создала основу для дальнейшего обсуждения важной темы в Женеве.

    Владимир Путин, президент РФ: «Знаю, что вы лично принимали участие. Благодаря вашему участию эти переговоры завершились, причем завершились с таким результатом, которого никогда не было. Создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры».

    Путин поблагодарил Назарбаева, добавив, что казахстанская сторона сыграла ключевую роль не только как хозяин и организатор этого мероприятия, но также повлияла на действительно положительные результаты встречи в Астане. Четвертый раунд переговоров по Сирии в Женеве после почти годичного перерыва начался 23 февраля.

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