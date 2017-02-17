В Кремле назвали главный итог «Астаны-2»

Главным итогом недавней встречи в Астане по Сирии стало одобрение всеми участниками положения о работе совместной группы по контролю режима прекращения огня, в которую вошли Россия, Иран и Турция.
Завершившаяся накануне очередная встреча в столице Казахстана по Сирии показала, что трехсторонний контроль за соблюдением перемирия поставлен на согласованную основу. Об этом заявил источник в Кремле, передает «Интерфакс». Он пояснил, что совместная оперативная группа должна способствовать укреплению доверия и межсирийскому диалогу под эгидой ООН.
Между тем источник подчеркнул, что в задачу трехсторонней группы, кроме обеспечения условий прекращения огня, входит вопрос отделения ИГИЛ и «Ан-Нусры» (запрещенных в РФ организаций — ред.) от вооруженной оппозиции.
положение о создании трехсторонней оперативной мониторинговой группы по режиму прекращения огня было принято накануне. В нее войдут Россия, Иран и Турция. Группа будет работать на постоянной основе.
Между тем источник подчеркнул, что в задачу трехсторонней группы, кроме обеспечения условий прекращения огня, входит вопрос отделения ИГИЛ и «Ан-Нусры» (запрещенных в РФ организаций — ред.) от вооруженной оппозиции.
положение о создании трехсторонней оперативной мониторинговой группы по режиму прекращения огня было принято накануне. В нее войдут Россия, Иран и Турция. Группа будет работать на постоянной основе.
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