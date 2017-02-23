Постпред: РФ рассчитывает на начало работы по конституции Сирии на переговорах в Женеве

Россия рассчитывает, что на нынешнем раунде межсирийских дискуссий в Женеве начнется работа по созданию новой конституции Сирии.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, передает РИА Новости.
Алексей Бородавкин: «Мы рассчитываем на то, что в этом раунде будет продвижение в вопросе конституции. В нашем понимании здесь есть место для дискуссий. В этом смысле документ, который распространил де Мистура больше года назад, дает почву для обсуждения».
Он также отметил, что итоги двух раундов переговоров по установлению режима прекращения огня в Астане оказали положительное влияние на начало межсирийских переговоров в Женеве.
Алексей Бородавкин: «Общепризнанно, что итоги и „Астаны-1“, и „Астаны-2“ позитивно повлияли на женевский процесс, который находился в стагнации с апреля прошлого года. Именно благодаря импульсу, который дала Астана, стал возможен созыв очередного раунда».
По словам Бородавкина, Москва сожалеет о том, что оппозиция Сирии на переговорах в Женеве недопредставлена. Он заявил, что участие умеренной оппозиции способствовало бы успеху.
Алексей Бородавкин: «Мы всегда выступали за то, чтобы в объединенную, совместную делегацию сирийской оппозиции входили представители и так называемой эр-риядской группы, и каирской, и хмеймимской групп, всех политических сил, которые представляют сирийскую оппозицию. К сожалению, в этот раз это достигнуто не было, здесь находятся только представители эр-риядской группы, а также московской и каирской, и в очень сокращенном варианте. Мы очень сожалеем, что в этот раз астанинская и хмеймиская группы на переговоры не были приглашены».
Он также заявил, что отсутствие у США определенной позиции по Сирии — это «проблема роста»: за то небольшое время, что прошло после смены администрации, сформировать позицию было сложно, отметил Бородавкин.
Алексей Бородавкин: «У США пока нет определенной позиции по Сирии. Я думаю, что это, что называется проблемой роста. Новая администрация находится у власти чуть больше месяца. За это время трудно было бы ожидать, что Белый дом, Госдеп, Пентагон, ЦРУ и другие ведомства, которые влияют на внешнюю политику США, могли бы согласовать свои позиции по этому очень сложному вопросу. Американцам нужно просто дать время, чтобы они завершили этот процесс».
По его словам, Россия постоянно подчеркивает необходимость «открытого и равноправного сотрудничества» с США, Европейским союзом и другими странами для эффективной борьбы с терроризмом.
Алексей Бородавкин: «Мы рассчитываем на то, что в этом раунде будет продвижение в вопросе конституции. В нашем понимании здесь есть место для дискуссий. В этом смысле документ, который распространил де Мистура больше года назад, дает почву для обсуждения».
Он также отметил, что итоги двух раундов переговоров по установлению режима прекращения огня в Астане оказали положительное влияние на начало межсирийских переговоров в Женеве.
Алексей Бородавкин: «Общепризнанно, что итоги и „Астаны-1“, и „Астаны-2“ позитивно повлияли на женевский процесс, который находился в стагнации с апреля прошлого года. Именно благодаря импульсу, который дала Астана, стал возможен созыв очередного раунда».
По словам Бородавкина, Москва сожалеет о том, что оппозиция Сирии на переговорах в Женеве недопредставлена. Он заявил, что участие умеренной оппозиции способствовало бы успеху.
Алексей Бородавкин: «Мы всегда выступали за то, чтобы в объединенную, совместную делегацию сирийской оппозиции входили представители и так называемой эр-риядской группы, и каирской, и хмеймимской групп, всех политических сил, которые представляют сирийскую оппозицию. К сожалению, в этот раз это достигнуто не было, здесь находятся только представители эр-риядской группы, а также московской и каирской, и в очень сокращенном варианте. Мы очень сожалеем, что в этот раз астанинская и хмеймиская группы на переговоры не были приглашены».
Он также заявил, что отсутствие у США определенной позиции по Сирии — это «проблема роста»: за то небольшое время, что прошло после смены администрации, сформировать позицию было сложно, отметил Бородавкин.
Алексей Бородавкин: «У США пока нет определенной позиции по Сирии. Я думаю, что это, что называется проблемой роста. Новая администрация находится у власти чуть больше месяца. За это время трудно было бы ожидать, что Белый дом, Госдеп, Пентагон, ЦРУ и другие ведомства, которые влияют на внешнюю политику США, могли бы согласовать свои позиции по этому очень сложному вопросу. Американцам нужно просто дать время, чтобы они завершили этот процесс».
По его словам, Россия постоянно подчеркивает необходимость «открытого и равноправного сотрудничества» с США, Европейским союзом и другими странами для эффективной борьбы с терроризмом.
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