Главы России и Таджикистана усилят контроль на границе с Афганистаном

Проблемы миграции, защита границ и экономические связи — эти вопросы обсуждает сегодня Владимир Путин в ходе своей поездки по государствам Средней Азии — Казахстану, Таджикистану и Киргизии. Формально визит приурочен к 25-летию установления дипотношений с этими странами после распада СССР.

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В Алма-Ате речь шла о международной обстановке — Нурсултан Назарбаев известен своими дипломатическими контактами. А вот в Душанбе больше говорили о гарантиях для таджикских трудовых мигрантов и о совместной охране границы с Афганистаном. Как стало известно, теперь для этого будут использованы возможности российской военной базы. Корреспондент НТВ Владимир Кобяков продолжит.



Утро Владимир Путин начал с переговоров в Алма-Ате. С президентом Казахстана говорили и о об экономической интеграции, Назарбаев отметил, что Россия — это главный партнер в экономике и политике; и о прошедших межсирийских переговорах на площадке в Астане.



Владимир Путин, президент РФ: «Благодаря Вашему участию эти переговоры завершились. Причем завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры».



После этого российский президент отправился в следующую точку своего среднеазиатского турне. Дворец нации в Душанбе — это теперь не только главная резиденция президента Таджикстана, но и резиденция Основателя мира и национального единства, лидера нации — так теперь полностью звучит официальный статус Эмомали Рахмона.



Повод для визита Владимира Путина — 25-летие дипломатических отношений, но политологи называют эту встречу «плановой стратегической работой Кремля в регионе». Таджикистан — наиболее взрывоопасная бывшая советская республика в Средней Азии, тут сильны позиции радикальных исламистов плюс протяженная граница с Афганистаном, поэтому один из постоянных пунктов в переговорах — 201-я российская военная база: необходимо ли усиление и расширение военного присутствия Москвы в регионе. Пока тут стоит семитысячный российский контингент.



Таджикистан — член ОДКБ и сотрудничает в военной сфере, но не входит в экономический интеграционный проект ЕврАзЭС, и это стало причиной другой проблемы. Денежные переводы из России таджикскими трудовыми мигрантами — это треть ВВП всей страны. Но в последние два года многие из них стали возвращаться на родину, и это не только из-за экономического спада в России. Просто, например, трудовыми мигрантам из Киргизии, которая входит в ЕврАзЭС, теперь в России легче получить разрешительные документы на работу, а граждане Таджикистана вынуждены ехать домой. И этот отток из России — серьезный потенциальный фактор дестабилизации внутри Таджикистана, ведь в России работали почти 10% населения страны.



За два года товарооборот Душанбе и Москвы снизился. По инвестициям Россия уступает Китаю, но сдавать свои позиции не собирается. Двери в ЕврАзЭС, каждый раз напоминают российский переговорщики, для Таджикистана открыты.



Кремль расширяет инструменты «мягкой силы» влияния. Таджикистан, например, просит увеличить квоту для своих студентов в российских вузах, а взамен предлагает расширить преподавание русского языка в стране. Владимир Путин подчеркнул: Таджикистан для России остается стратегическим партнером. В Душанбе специально для Эмомали Рахмона привезли орден Александра Невского. Во вторник у российского президента — уже третья страна среднеазиатского турне Киргизия.