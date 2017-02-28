Глава СПЧ и председатель ВС высказались за отмену статьи о нарушении проведения митингов

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте, поддержал идею отмены статьи о нарушении правил проведения митингов, по которой был осужден Ильдар Дадин.
Предложение отменить статью 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» выдвинула уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Федотов поддержал ее идею, об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев также поддерживает декриминализацию этой статьи. Но он подчеркнул, что это его личная позиция, передает ТАСС.
Вячеслав Лебедев: «Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы еще этот вопрос на обсуждали. Моя позиция — я лично согласен».
Статья 212.1 была введена в июле 2014 года. В декабре 2015 года за неоднократные нарушения правил проведения митингов был осужден Ильдар Дадин. В 2016 году приговор ему смягчили с трех до двух с половиной лет. Он был единственным осужденным по этой статье.
президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину. В минувшее воскресенье он вышел на свободу.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев также поддерживает декриминализацию этой статьи. Но он подчеркнул, что это его личная позиция, передает ТАСС.
Вячеслав Лебедев: «Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы еще этот вопрос на обсуждали. Моя позиция — я лично согласен».
Статья 212.1 была введена в июле 2014 года. В декабре 2015 года за неоднократные нарушения правил проведения митингов был осужден Ильдар Дадин. В 2016 году приговор ему смягчили с трех до двух с половиной лет. Он был единственным осужденным по этой статье.
президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину. В минувшее воскресенье он вышел на свободу.
Комментарии