Полицейские изучают видео дрифта иномарок на Воробьёвых горах

В Интернете появилось видео, на котором две иномарки устроили дрифт недалеко от здания МГУ на Воробьёвых горах. На кадрах видно, что водители дождались, когда проедет поток машин, и начали крутиться на перекрестке по кругу, разворачиваясь при этом через встречную полосу.
Видео появилось в Instagram в аккаунте Rich Russian Kids c подписью «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением». Там указан и первоисточник — Максим Амирасланов. Так что по крайней мере один лихач своего имени не скрывает.
Лихие виражи и жесткий дрифт средь бела дня на проезжей части, снятые, как оказалось в прошлом году, сейчас изучают полицейские в рамках проверки. Также стражи порядка намерены выяснить, кто еще участвовал в заезде.
Судя по аккаунту гонщика Амирасланова, любовь к быстрой езде на спортивной машине — для него даже не хобби, а стиль жизни. В Сети можно найти фото молодого человека возле его авто после очередного заезда, где он осматривает повреждения в салоне. На другом кадре радует подписчиков отметкой на спидометре. При этом, судя по тем же фотоотчетам, травмы гонщик получал не раз. И антураж полицейского участка явно знаком любителю покататься без номеров.
Несмотря на громкие события вокруг своих влюбленных в скорость друзей, Максим нисколько не стесняется выкладывать подобные видео и фото. Похоже, и резонансная история из Германии дрифтеру кажется уж слишком далекой и, видимо, не очень реальной. Немецкий суд приговорил к пожизненному лишению свободы стритрейсеров, которые устроили гонку в центре Берлина, протаранили джип и убили пенсионера.
Между тем несмотря на то, что его таланты на дороге настолько заинтересовали стражей порядка, Амирсанов не спешит удалять видео, которое все продолжает набирать лайки.
Лихие виражи и жесткий дрифт средь бела дня на проезжей части, снятые, как оказалось в прошлом году, сейчас изучают полицейские в рамках проверки. Также стражи порядка намерены выяснить, кто еще участвовал в заезде.
Судя по аккаунту гонщика Амирасланова, любовь к быстрой езде на спортивной машине — для него даже не хобби, а стиль жизни. В Сети можно найти фото молодого человека возле его авто после очередного заезда, где он осматривает повреждения в салоне. На другом кадре радует подписчиков отметкой на спидометре. При этом, судя по тем же фотоотчетам, травмы гонщик получал не раз. И антураж полицейского участка явно знаком любителю покататься без номеров.
Несмотря на громкие события вокруг своих влюбленных в скорость друзей, Максим нисколько не стесняется выкладывать подобные видео и фото. Похоже, и резонансная история из Германии дрифтеру кажется уж слишком далекой и, видимо, не очень реальной. Немецкий суд приговорил к пожизненному лишению свободы стритрейсеров, которые устроили гонку в центре Берлина, протаранили джип и убили пенсионера.
Между тем несмотря на то, что его таланты на дороге настолько заинтересовали стражей порядка, Амирсанов не спешит удалять видео, которое все продолжает набирать лайки.
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