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  • 27.02, 19:22

В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению

3 комментария
  • Фото: @ntvde /twitter.com
В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению

В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению

В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению
  • Фото: @ntvde /twitter.com

    • Молодых людей приговорили по нескольким статьям, в том числе статье «Убийство».

    Берлинский суд приговорил к пожизненному заключению двух молодых людей за гонки на автомобилях в центре города, в результате которых погиб пенсионер.

    В гонках участвовали 28-летний Хамди Х. и 25-летний Марвин Н. Инцидент произошел год назад в столице Германии на бульваре Курфюрстендамм. Молодые люди разогнались на автомобиле до 170 километров в час, на одном из перекрестков машины столкнулись с внедорожником, за рулем которого находился 69-летний Михаэль В. Пожилой человек скончался.

    Прокуратура потребовала от суда пожизненного заключения и получила согласие. Подобный приговор в отношении стритрейсеров был вынесен в Германии впервые, сообщает РИА Новости.

    Напомним, в феврале 2017 года в Москве на Мосфильмовской улице очередной представитель золотой молодежи Вартан Саркисов на Porsche Cayenne сбил пешехода, провез его на капоте около 300 метров по дороге, а затем врезался в припаркованные авто. Пешеход погиб на месте. Водитель иномарки бежал с места преступления, потом скрывался от полиции в платной клинике, но в итоге был задержан и арестован на два месяца. Против Саркисова возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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