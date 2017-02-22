Водитель Porsche, сбивший насмерть пешехода в Москве, был пьян

Водитель Porsche Cayenne, который сбил мужчину на пешеходном переходе на Мосфильмовской, был пьян. Об этом в суде рассказали свидетели трагедии.
С человеком на капоте Вартан Саркисов проехал около полукилометра. Остановился только, когда его внедорожник протаранил несколько припаркованных машин. Суд принял решение поместить лихача под арест на два месяца.
Установлено, что в момент ДТП иномарка двигалась со скоростью более 140 километров в час. Еще одним отягчающим обстоятельством стало то, что водитель попытался сбежать вместо того, чтобы вызвать скорую.
Он долго скрывался — сначала от полицейских, потом от следователей в платной клинике. И только во время процедуры ареста предстал перед общественностью. Сын успешных бизнесменов, очередной представитель золотой молодежи Вартан Саркисов, по версии сыщиков, несколько дней назад за рулем элитного внедорожника насмерть сбил на нем пешехода.
Он часто бывал в Лондоне, правда, сейчас от привычного ему лоска ничего не осталось. Он в наручниках, в гипсе и спортивной одежде. Не обращая никакого внимания на десятки телекамер и уйму вопросов, Вартан Саркисов, который насмерть сбил пешехода, о чем-то сосредоточено общается с адвокатами. Сразу двое защитников поясняют ему, как вести себя на слушании и что отвечать судье.
Его только что выписали из клиники. В ДТП Саркисов серьезно повредил руку и несколько дней провел в больничной палате. Теперь Вартана обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть».
На заседании допросили и мать гонщика. Елена Саркисова, понятное дело, как могла выгораживала сына. Но что тут скажешь, когда все улики против него. Установлено, что за мгновение до ДТП, лихач разогнал свой люксовый внедорожник до 145 километров час. Скорость, на которой среагировать и сразу же остановиться невозможно.
запись камеры наблюдения. И это главное доказательство вины Саркисова. На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар и бьет припаркованные авто. Из салона выбегают двое. Известно, что перед этим лихач протащил полкилометра на капоте пешехода — Андрея Шестакова. Тем утром шеф-повар элитного ресторана шел в церковь. Мужчине было 58 лет. Он погиб на месте, не приходя в сознание. У Андрея Шестакова остались двое детей.
Кстати, еще один занятный факт в биографии лихача: судя по его аккаунту в соцсетях, Саркисов дружит с Марой Багдасарян. И связывает их не только общение в Интернете, но обилие штрафов за превышение допустимой скорости. Только за последние несколько недель Саркисову пришло 12 квитанций.
О втором участнике этой громкой истории, то есть о пассажире, который в момент ДТП находился в салоне внедорожника, пока ничего не известно. С места происшествия он скрылся. Правда, найти его до сих пор не удалось. А ведь он, очевидно, смог бы прояснить важные детали и помочь расследованию.
Установлено, что в момент ДТП иномарка двигалась со скоростью более 140 километров в час. Еще одним отягчающим обстоятельством стало то, что водитель попытался сбежать вместо того, чтобы вызвать скорую.
Он долго скрывался — сначала от полицейских, потом от следователей в платной клинике. И только во время процедуры ареста предстал перед общественностью. Сын успешных бизнесменов, очередной представитель золотой молодежи Вартан Саркисов, по версии сыщиков, несколько дней назад за рулем элитного внедорожника насмерть сбил на нем пешехода.
Он часто бывал в Лондоне, правда, сейчас от привычного ему лоска ничего не осталось. Он в наручниках, в гипсе и спортивной одежде. Не обращая никакого внимания на десятки телекамер и уйму вопросов, Вартан Саркисов, который насмерть сбил пешехода, о чем-то сосредоточено общается с адвокатами. Сразу двое защитников поясняют ему, как вести себя на слушании и что отвечать судье.
Его только что выписали из клиники. В ДТП Саркисов серьезно повредил руку и несколько дней провел в больничной палате. Теперь Вартана обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть».
На заседании допросили и мать гонщика. Елена Саркисова, понятное дело, как могла выгораживала сына. Но что тут скажешь, когда все улики против него. Установлено, что за мгновение до ДТП, лихач разогнал свой люксовый внедорожник до 145 километров час. Скорость, на которой среагировать и сразу же остановиться невозможно.
запись камеры наблюдения. И это главное доказательство вины Саркисова. На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар и бьет припаркованные авто. Из салона выбегают двое. Известно, что перед этим лихач протащил полкилометра на капоте пешехода — Андрея Шестакова. Тем утром шеф-повар элитного ресторана шел в церковь. Мужчине было 58 лет. Он погиб на месте, не приходя в сознание. У Андрея Шестакова остались двое детей.
Кстати, еще один занятный факт в биографии лихача: судя по его аккаунту в соцсетях, Саркисов дружит с Марой Багдасарян. И связывает их не только общение в Интернете, но обилие штрафов за превышение допустимой скорости. Только за последние несколько недель Саркисову пришло 12 квитанций.
О втором участнике этой громкой истории, то есть о пассажире, который в момент ДТП находился в салоне внедорожника, пока ничего не известно. С места происшествия он скрылся. Правда, найти его до сих пор не удалось. А ведь он, очевидно, смог бы прояснить важные детали и помочь расследованию.
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