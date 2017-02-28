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  • 28.02, 07:29
В Сочи торжественно простились с огнем III зимних Всемирных военных игр. Сочи, армия и флот РФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сочи торжественно простились с огнем III зимних Всемирных военных игр

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В Сочи торжественно простились с огнем III зимних Всемирных военных игр

В Сочи торжественно простились с огнем III зимних Всемирных военных игр

В Сочи торжественно простились с огнем III зимних Всемирных военных игр

    Флаг соревнований Всемирных военных игр на церемонии закрытия в Сочи передали Германии, которая примет Игры в 2021 году.

    На соревнованиях в Сочи было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях. Половину золотых медалей завоевали российские спортсмены.

    Команда Вооруженных сил России стала абсолютным лидером неофициального медального зачета III зимних Всемирных военных игр. На счету сборной России 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.

    На втором месте Италия — у сборной восемь золотых наград, по 6 серебряных и бронзовых. Замыкает тройку лидеров Франция с шестью медалями высшей пробы, 12 серебряными и пятью бронзовыми.

    Военнослужащие соревновались в семи спортивных дисциплинах: биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, скалолазанию, ски-альпинизму, шорт-треку и ориентированию на лыжах.

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