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  • 27.02, 01:10
В третий день зимних Всемирных военных игр в Сочи россияне завоевали 13 медалей. Сочи, армия и флот РФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В третий день зимних Всемирных военных игр в Сочи россияне завоевали 13 медалей

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В третий день зимних Всемирных военных игр в Сочи россияне завоевали 13 медалей

В третий день зимних Всемирных военных игр в Сочи россияне завоевали 13 медалей

В третий день зимних Всемирных военных игр в Сочи россияне завоевали 13 медалей
  • Фото: Всемирные военные игры/ vk.com

    • Призерам III Всемирных военных игр в Сочи торжественно вручили награды.

    В третий день III Всемирных военных игр, которые проходят в Сочи, российские спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

    По итогам третьего дня соревнований лидерство в общекомандном зачете осталось у сборной РФ. Российские спортсмены завоевали 15 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

    Церемония награждения прошла главной площади горного курорта «Роза Хутор». После того, как призеры получили медали из рук олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, начальника ЦСКА Михаила Барышева, представителей Международного совета военного спорта Джона Киркнеса и Нельсона Лопеза и депутата Госдумы Дмитрия Свищева, состоялся праздничный концерт. А завершил программу дня красочный фейерверк, пишет ТАСС.

    Напомним, военнослужащие из более чем 40 стран мира соревнуются в Сочи в семи спортивных дисциплинах: биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, ски-альпинизму, скалолазанию, шорт-треку, ориентированию на лыжах. III Всемирные военные игры завершатся в Сочи 28 февраля.

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