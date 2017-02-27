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  • 27.02, 08:45
На Всемирных военных играх Россия обеспечила себе первенство в медальном зачете. Сочи, армия и флот РФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Всемирных военных играх Россия обеспечила себе первенство в медальном зачете

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На Всемирных военных играх Россия обеспечила себе первенство в медальном зачете

На Всемирных военных играх Россия обеспечила себе первенство в медальном зачете

На Всемирных военных играх Россия обеспечила себе первенство в медальном зачете

    Сегодня в Сочи завершаются III Всемирные военные игры.

    В общем медальном зачете Россия досрочно обеспечила себе первенство. Очередное золото накануне вечером принес в копилку нашей сборной конькобежец Даниил Ейбог, победивший в смешанной эстафете в шорт-треке на дистанции 3 тысячи метров.

    В мужском командном спринте самыми быстрыми оказались российские лыжники Николай Морилов и Артём Мальцев, в женском — Наталья Коростелёва и Наталья Ильина. В соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах победу одержал 14-кратный чемпион мира, майор Эдуард Хренников. По итогам короткой гонки российские спортсменки заняли весь пьедестал. Лучшей стала Татьяна Оборина.

    Участников ждет еще один день соревнований и торжественная церемония закрытия, но уже сейчас многие спортсмены и чиновники из разных стран называют эти игры лучшими в истории.

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