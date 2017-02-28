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  • 28.02, 09:00

Госдеп США «ненадолго поздравил» иранского режиссера, получившего «Оскар»

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  • Фото Reuters © 2017, Fred Prouser
Госдеп США «ненадолго поздравил» иранского режиссера, получившего «Оскар»

Госдеп США «ненадолго поздравил» иранского режиссера, получившего «Оскар»

Госдеп США «ненадолго поздравил» иранского режиссера, получившего «Оскар»
  • Фото Reuters © 2017, Fred Prouser

    • Госдепартамент США опубликовал в Twitter поздравление иранскому режиссеру Асгару Фархади, ставшему лауреатом «Оскара», а потом удалил сообщение.

    Как передает Reuters Госдепартамент США разместил на своей официальной странице в Twitter поздравление иранскому режиссеру Асгару Фархади, чей фильм «Коммивояжер» (The Salesman, или Forushande, 2016) получил «Оскар» как лучший иностранный фильм.

    Марк Тонер, исполняющий обязанности главы пресс-службы Госдепартамента США: «Такое решение было принято, чтобы избежать ошибочного мнения, будто бы правительство США одобряет комментарии, сделанные во время вручения награды».

    Напомним, режиссер Асгар Фархади и его съемочная группа бойкотировали церемонию вручения наград в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США для иностранцев. Вместо создателей фильма приз в Лос-Анджелесе получила американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе, и директор программы по изучению Солнечной системы в НАСА Фируз Надери.

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