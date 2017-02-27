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  • 27.02, 19:22

Украинский депутат рассказал о праве США получить Крым

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Украинский депутат рассказал о праве США получить Крым

Украинский депутат рассказал о праве США получить Крым

Украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что Советский Союз в 1954 году якобы должен был передать Крым США в качестве обеспечения по неоплаченному долгу, а чтобы избежать этого, СССР и передал полуостров Украине.

Артёменко рассказал журналистам, что в 1920 году Россия якобы получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.

Андрей Артёменко: «Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если долг не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался „Новая Калифорния“, если кто не знает — это территория Крыма».

Поэтому, уверяет Артёменко, чтобы сохранить Крым за СССР, его и передали тогда в состав Украины. При этом Артеменко не уточнил, из каких источников получил эти данные, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский парламентарий заявил, что подготовил и передал в Белый дом план по снятию санкций с России. Среди предложений Артёменко было проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет, взамен на восстановление контроля над Донбассом. В Кремле назвали план Артёменко совершенно абсурдным, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.

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