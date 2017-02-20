В Кремле назвали абсурдом идею украинского депутата сдать Крым в аренду РФ

Россия не может взять в аренду собственный регион, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле назвали абсурдом опубликованный в украинских СМИ «план» по снятию санкций с РФ, при котором России предлагается взять Крым в аренду на 30–50 лет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в этом вопросе нет предмета для обсуждения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нам ничего неизвестно о каких-либо планах. Это первое. Второе — имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей, и понимание того, что если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе минских договоренностей. Третье — формулировки насчет аренды. Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна».
Ранее заявления украинского депутата прокомментировал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, предложив авторам проекта сдать кому-нибудь в аренду Луну.
Напомним, что украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. В частности, Артёменко предлагает проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30–50 лет. Депутат утверждает, что, разрабатывая предложение, нашел поддержку в Вашингтоне и Москве.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нам ничего неизвестно о каких-либо планах. Это первое. Второе — имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей, и понимание того, что если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе минских договоренностей. Третье — формулировки насчет аренды. Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна».
Ранее заявления украинского депутата прокомментировал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, предложив авторам проекта сдать кому-нибудь в аренду Луну.
Напомним, что украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. В частности, Артёменко предлагает проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30–50 лет. Депутат утверждает, что, разрабатывая предложение, нашел поддержку в Вашингтоне и Москве.
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