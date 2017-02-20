Украине предложили сдавать в аренду Луну

План по передаче Крыма России в аренду несостоятелен, можно с таким же успехом предлагать сдавать в аренду Луну.
Об этом заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя статью в New York Times о плане украинского депутата Андрея Артеменко. Согласно статье, он предложил администрации Дональда Трампа план, по которому в обмен на снятие санкций с России предполагается, в частности, проведение на Украине референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на 50–100 лет.
Георгий Мурадов, вице-премьер Республики Крым: «Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения».
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве о плане Артеменко ничего не знают. А в Совете Федерации его назвали абсурдным. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь, сказал, что этот план — попытка отвлечь внимание от неспособности украинского президента Петра Порошенко выполнить минские соглашения.
Георгий Мурадов, вице-премьер Республики Крым: «Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения».
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве о плане Артеменко ничего не знают. А в Совете Федерации его назвали абсурдным. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь, сказал, что этот план — попытка отвлечь внимание от неспособности украинского президента Петра Порошенко выполнить минские соглашения.
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