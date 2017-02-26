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  • 26.02, 08:30
Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом. США, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом

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Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом

Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом

Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом
  • Фото Associated Press © 2017, Gerald Herbert

    • В полиции Нового Орлеана озвучили новые данные о числе пострадавших во время парада Krewe of Endymion и сообщили, что это не теракт.

    Как передает ABC News, в полиции сообщили, что происшествие в Новом Орлеане, где автомобиль врезался в толпу зрителей парада Krewe of Endymion по случаю праздника Марди-Гра, сбив более 20 человек, не был терактом.

    В управлении полиции города также уточнили, что число пострадавших составляет 28 человек. В их числе трехлетний мальчик и офицер полиции. Большая часть людей с травмами госпитализированы, семеро получили помощь на месте и от госпитализации отказались. 12 пострадавших находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии.

    Ранее стало известно, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу, задержан. Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля, на полном ходу протаранившего людей, находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения.
    Полиция: инцидент в Новом Орлеане не был терактом. США, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @theadvocateno/ twitter.com

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