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  • 26.02, 05:28
В Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу. США, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу

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В Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу

В Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу

В Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу

    В результате происшествия во время парада в центре Нового Орлеана пострадали не менее 12 человек.

    Как передает телеканал Fox News, водитель автомобиля, который врезался в группу прохожих в центре Нового Орлеана, уже задержан полицией. Трагедия произошла во время традиционного красочного автомобильного парада Endymion, на пересечении двух дорог возле городского парка.

    По предварительной информации, ранения получили более десятка человек. Пострадавших доставляют в больницы. Представители полиции сообщили, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. В правоохранительных органах не исключают, что общее число пострадавших может быть еще больше.

    В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, прибывает большое количество карет скорой помощи. Первые фотографии уже появились в СМИ и соцсетях.


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