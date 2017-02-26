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  • 26.02, 06:58
СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии. США, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии

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  • Фото Reuters © 2017, Shannon Stapleton
СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии

СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии

СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии
  • Фото Reuters © 2017, Shannon Stapleton

    • Американские СМИ утверждают, что во время парада в Новом Орлеане, где автомобиль врезался в толпу, пострадали десятки человек, в том числе дети.

    Информация о числе пострадавших во время традиционного ежегодного парада Krewe of Endymion в Новом Орлеане поступает противоречивая. Как пишет Mirror, пострадали более 20 человек. Fox News, сообщает о почти трех десятках пострадавших.

    Известно, что людей с травмами разной степени тяжести экстренно отправляют сразу в 7 больниц. Госпитализирован ребенок в возрасте 3 лет. Ранения получили и сотрудники правоохранительных органов. Ранее в полиции сообщили, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Человек, находившийся за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу, арестован. Очевидцы утверждают, что задержанный находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения.

    Парад Krewe of Endymion проводится в Новом Орлеане ежегодно. В нем принимают участие десятки огромных разукрашенных платформ, на которых танцуют и поют артисты, разбрасывающие сувениры, конфетти и конфеты. Чтобы увидеть это красочное зрелище в Новый Орлеан прибывают тысячи туристов.


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