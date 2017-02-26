СМИ: врезавшийся в толпу в Новом Орлеане водитель был в невменяемом состоянии

Американские СМИ утверждают, что во время парада в Новом Орлеане, где автомобиль врезался в толпу, пострадали десятки человек, в том числе дети.
Информация о числе пострадавших во время традиционного ежегодного парада Krewe of Endymion в Новом Орлеане поступает противоречивая. Как пишет Mirror, пострадали более 20 человек. Fox News, сообщает о почти трех десятках пострадавших.
Известно, что людей с травмами разной степени тяжести экстренно отправляют сразу в 7 больниц. Госпитализирован ребенок в возрасте 3 лет. Ранения получили и сотрудники правоохранительных органов. Ранее в полиции сообщили, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Человек, находившийся за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу, арестован. Очевидцы утверждают, что задержанный находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения.
Парад Krewe of Endymion проводится в Новом Орлеане ежегодно. В нем принимают участие десятки огромных разукрашенных платформ, на которых танцуют и поют артисты, разбрасывающие сувениры, конфетти и конфеты. Чтобы увидеть это красочное зрелище в Новый Орлеан прибывают тысячи туристов.
Известно, что людей с травмами разной степени тяжести экстренно отправляют сразу в 7 больниц. Госпитализирован ребенок в возрасте 3 лет. Ранения получили и сотрудники правоохранительных органов. Ранее в полиции сообщили, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Человек, находившийся за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу, арестован. Очевидцы утверждают, что задержанный находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения.
Парад Krewe of Endymion проводится в Новом Орлеане ежегодно. В нем принимают участие десятки огромных разукрашенных платформ, на которых танцуют и поют артисты, разбрасывающие сувениры, конфетти и конфеты. Чтобы увидеть это красочное зрелище в Новый Орлеан прибывают тысячи туристов.
Update: 21 injured when truck plows into crowd at Endymion parade in New Orleans, writes @JustinMitchell_ https://t.co/6UoV7M8TYw pic.twitter.com/5a9xLHKpDR— Sun Herald (@sunherald) 26 февраля 2017 г.
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