Солдат НАТО вооружили секс-путеводителем по Эстонии

Оказывается, самую серьезную угрозу для четырех батальонов, которые НАТО планирует расквартировать в Латвии, Литве и Эстонии, представляют не русские ракеты, а «страшно красивые» русские девушки. Они, по версии британских репортеров, будут вовлекать натовских солдат «в шпионские игры времен холодной войны». Может статься, что уже скоро в западном
хит-параде «российских угроз» русские «секс-ловушки» обойдут даже неуловимых русских хакеров. Ведь, как стало известно из рассекреченных немецких архивов, перед чарами русской разведчицы не смог устоять даже сам Адольф Гитлер.
В советском союзе актриса Марика Рёкк стала особенно популярна, когда на экраны вышел наш первый шпионский сериал — «17 мгновений весны». В нем была сцена, где Штирлиц в кинотеатре, в ожидании встречи со своим связным, с каменным лицом смотрит мюзикл с фрау Рёкк в главной роли. Ее называли секс-символом Третьего Рейха, за ней закрепилась слава любимой актрисы Адольфа Гитлера. И тут выясняется, Марика Рёкк, вероятно, была русской шпионкой. Прототип Штирлица, легендарный советский разведчик Ян Черняк в годы Второй мировой войны создал в Германии агентурную сеть под названием Крона, куда, предположительно, и входила фрау Рёкк.
Арсен Мартиросян, полковник КГБ в отставке: «Не сомневаюсь в том, что она передавала ценную информацию, которую добывала в ходе общения с бонзами Третьего Рейха».
Марика Рёкк умерла, когда ей было 90, и до самого конца — снималась в кино. Но почему она ни разу даже не обмолвилась, что в годы войны- работала против Гитлера. Ответ может быть очень банален: Марика жила на Западе и, возможно, просто боялась запятнать свое имя такой сомнительной строчкой в биографии, как шпионаж в пользу русских.
Между тем о российских «медовых ловушках» заговорили сейчас в Эстонии. Секс-разведчицы якобы будут провоцировать натовских военных на драки с местными жителями в барах — чтобы вбить клин между НАТО и местным населением. Но представляет ли рядовой солдат ценность для российской разведки?
Арсен Мартиросян: «Я бы посоветовал эстонской власти привести в боевую готовность все венерологические диспансеры, потому что ту заразу, которую завезет американская и английская военщина, потом они не расхлебают».
Но есть в Эстонии места, где им безусловно рады — это стриптиз-клуб в Таллине. Он включен в секс-путеводитель, который получили натовские солдаты перед отправкой в Эстонию.
Подробности — в программе «Центральное телевидение».
Арсен Мартиросян, полковник КГБ в отставке: «Не сомневаюсь в том, что она передавала ценную информацию, которую добывала в ходе общения с бонзами Третьего Рейха».
Марика Рёкк умерла, когда ей было 90, и до самого конца — снималась в кино. Но почему она ни разу даже не обмолвилась, что в годы войны- работала против Гитлера. Ответ может быть очень банален: Марика жила на Западе и, возможно, просто боялась запятнать свое имя такой сомнительной строчкой в биографии, как шпионаж в пользу русских.
Между тем о российских «медовых ловушках» заговорили сейчас в Эстонии. Секс-разведчицы якобы будут провоцировать натовских военных на драки с местными жителями в барах — чтобы вбить клин между НАТО и местным населением. Но представляет ли рядовой солдат ценность для российской разведки?
Арсен Мартиросян: «Я бы посоветовал эстонской власти привести в боевую готовность все венерологические диспансеры, потому что ту заразу, которую завезет американская и английская военщина, потом они не расхлебают».
Но есть в Эстонии места, где им безусловно рады — это стриптиз-клуб в Таллине. Он включен в секс-путеводитель, который получили натовские солдаты перед отправкой в Эстонию.
Подробности — в программе «Центральное телевидение».
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