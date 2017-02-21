Таллин возложил на Москву вину за возможные драки солдат НАТО

В Эстонии опасаются, что прибывшие в страну британские военные НАТО начнут на кулаках выяснять отношения с местным населением. Подобных стычек пока не случалось, но Таллин уже нашел того, кто будет в этом виноват.
Как пишет The Times, руководитель Департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран не исключает, что Москва будет провоцировать драки британских солдат с эстонцами, для этого может быть использован метод «медовой ловушки» (когда в питейных заведениях подосланная разведслужбами женщина побуждает британских солдат идти на конфликты, чтобы создать им имидж хулиганов). Марран также не исключает провокаций для получения доступа к аккаунтам военнослужащих в соцсетях, чтобы найти информацию, которой можно было бы шантажировать.
Микк Марран, глава Департамента информации Эстонии: «Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут покидать базы и ездить в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические „медовые ловушки“ и тому подобное».
По информации издания, Таллин и Лондон в течение нескольких месяцев обсуждали угрозу вовлечения британских солдат в «шпионские игры холодной войны». Марран отмечает, что в Европе находятся 4 тысячи военных из стран НАТО, что позволяет Москве «путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ» создать ложное представление о западной агрессии.
Чиновник нее привел никаких существенных обоснований своих слов, только напомнил, что в прошлом году двое британских военных во время учений в Латвии оказались замешаны в уличную драку с местными жителями. По словам Маррана, потасовку сняли на камеру люди, якобы имеющие отношение к симпатизирующим России средствам массовой информации. «Конечно, здесь есть некая российская подоплека», — констатировал он.
Также глава эстонской внешней разведки сообщил, что Москва якобы пытается оказать влияние на предстоящие выборы во Франции, Германии и Нидерландах. Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешательства в ход выборов в западных странах, но ни разу не предоставили никаких доказательств. Москва подобные утверждения опровергала и называла голословными.
Микк Марран, глава Департамента информации Эстонии: «Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут покидать базы и ездить в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические „медовые ловушки“ и тому подобное».
По информации издания, Таллин и Лондон в течение нескольких месяцев обсуждали угрозу вовлечения британских солдат в «шпионские игры холодной войны». Марран отмечает, что в Европе находятся 4 тысячи военных из стран НАТО, что позволяет Москве «путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ» создать ложное представление о западной агрессии.
Чиновник нее привел никаких существенных обоснований своих слов, только напомнил, что в прошлом году двое британских военных во время учений в Латвии оказались замешаны в уличную драку с местными жителями. По словам Маррана, потасовку сняли на камеру люди, якобы имеющие отношение к симпатизирующим России средствам массовой информации. «Конечно, здесь есть некая российская подоплека», — констатировал он.
Также глава эстонской внешней разведки сообщил, что Москва якобы пытается оказать влияние на предстоящие выборы во Франции, Германии и Нидерландах. Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешательства в ход выборов в западных странах, но ни разу не предоставили никаких доказательств. Москва подобные утверждения опровергала и называла голословными.
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