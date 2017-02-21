Тайна примадонны Рейха: любимая актриса Гитлера оказалась советской шпионкой

Сегодня у поклонников шпионских драм есть повод сделать то, что так не любил делать Штирлиц — пересмотреть культовый, трофейный фильм «Девушка моей мечты». Сюжет «Девушки» к шпионажу не имеет никакого отношения, а вот исполнительница главной роли, как оказалось, очень даже.

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В только что рассекреченных архивах немецких спецслужб нашли доказательства, что примадонна Рейха актриса Марика Рёкк на самом деле была советской шпионкой. Гитлер лично присылал ей букеты, Геббельс, по свидетельствам современников, крутил с ней роман, а после войны актрисе на два года запретили сниматься — за близость к нацистскому руководству. А она, как теперь известно, уже тогда работала на Советы.



Полюбили Марику Рёкк и в Союзе, но чуть позже. После войны в кинотеатрах долгое время показывали «Девушку моей мечты». Кинопоказ шел с обязательной заставкой «Этот фильм взят в качестве трофея» и ограничением по возрасту. Некоторые особенно откровенные на взгляд советской цензуры сцены, например, канкан и купание в бочке из фильма и вовсе вырезали.



Завербовал Рёкк, как сейчас сказали бы, собственный менеджер. Актриса входила в группу легендарного советского разведчика Яна Черняка. Его называли «человек без тени» — за умение добывать сведения и не оставлять следов. В 41-м он передал в Москву копию плана Барбаросса, а потом — план наступления под Курском. Его агентами были влиятельные банкиры, сотрудники конструкторских бюро, а также еще одна актриса — Ольга Чехова, которую в 45-м едва не арестовало Гестапо.



Однако за 11 лет Черняк не потерпел ни одного провала и в будущем стал один из прототипов полковника Исаева. Кстати, именно с выходом «17 мгновений весны» связана вторая волна популярности Марики Рёкк. Штирлицу пришлось много раз посмотреть «Девушку моей мечты», так как этот фильм шел в кинотеатре, где он встречался со связным.