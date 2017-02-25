В Общественной палате предложили вооружить водителей скорой помощи

Член Общественной палаты РФ Владимир Слепак предложил нанимать в качестве водителей скорой помощи лицензированных охранников с оружием.
По мнению общественника, вооруженная охрана защитит медиков от участившихся нападений.
Владимир Слепак, член ОП РФ: «Предлагаю создать систему приема на работу в качестве водителей скорой помощи лицензированных охранников, имеющих право на ношение и применение служебного оружия и спецсредств в соответствии с действующим законодательством».
Слепак также настаивает на проверке ЧОПОв, охраняющих больницы и поликлиники, на предмет их соответствия требованиям и наличия средств видеонаблюдения и оперативного реагирования. Кроме этого, общественник предлагает установить в дежурных частях полиции «радиостанции, настроенные на частоту, используемую скорой помощью», врачей оснастить видеорегистраторами, а машины — бортовыми компьютерами. Последние, считает Слепак, помогут «через страховой полис получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья человека и предусмотреть ситуацию с учетом имеющихся сведений о пациенте».
Вдобавок к вышеперечисленному Слепак намерен просить министра здравоохранения Веронику Скворцову восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, так как, по его мнению, «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют свое поведение».
Напомним, что в последнее время в регионах участились нападения на фельдшеров скорой помощи. Вот лишь некоторые инциденты последнего времени. Сегодня в Саратове родственник пациента набросился на фельдшера скорой помощи и ударил его головой в лицо прямо в приемном отделении больницы. В результате медик был госпитализирован. А 11 февраля, тоже в Саратове, трое мужчин напали на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, и попытались ее изнасиловать. Девушке чудом удалось закрыться в ванной комнате и вызвать помощь.
Владимир Слепак, член ОП РФ: «Предлагаю создать систему приема на работу в качестве водителей скорой помощи лицензированных охранников, имеющих право на ношение и применение служебного оружия и спецсредств в соответствии с действующим законодательством».
Слепак также настаивает на проверке ЧОПОв, охраняющих больницы и поликлиники, на предмет их соответствия требованиям и наличия средств видеонаблюдения и оперативного реагирования. Кроме этого, общественник предлагает установить в дежурных частях полиции «радиостанции, настроенные на частоту, используемую скорой помощью», врачей оснастить видеорегистраторами, а машины — бортовыми компьютерами. Последние, считает Слепак, помогут «через страховой полис получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья человека и предусмотреть ситуацию с учетом имеющихся сведений о пациенте».
Вдобавок к вышеперечисленному Слепак намерен просить министра здравоохранения Веронику Скворцову восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, так как, по его мнению, «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют свое поведение».
Напомним, что в последнее время в регионах участились нападения на фельдшеров скорой помощи. Вот лишь некоторые инциденты последнего времени. Сегодня в Саратове родственник пациента набросился на фельдшера скорой помощи и ударил его головой в лицо прямо в приемном отделении больницы. В результате медик был госпитализирован. А 11 февраля, тоже в Саратове, трое мужчин напали на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, и попытались ее изнасиловать. Девушке чудом удалось закрыться в ванной комнате и вызвать помощь.
Комментарии