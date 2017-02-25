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  • 25.02, 14:18
Опубликовано видео визита Савченко к пленным украинцам в ДНР. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опубликовано видео визита Савченко к пленным украинцам в ДНР

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Опубликовано видео визита Савченко к пленным украинцам в ДНР

Опубликовано видео визита Савченко к пленным украинцам в ДНР

Опубликовано видео визита Савченко к пленным украинцам в ДНР

    На YouTube-канале американского журналиста появилась видеозапись визита внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко к пленным украинским военным.

    Надежда Савченко нанесла частный визит к украинским силовикам, взятым в плен в Донецке. В ходе встречи в Макеевской колонии Савченко выяснила, в каких условиях содержат пленных силовиков, пообещала содействовать процессу их освобождения. После встречи депутат Рады призвала лидеров России, Украины, Франции и Германии произвести «обмен всех на всех». «Я прошу украинцев и весь мир подержать наших ребят так, как в свое время поддерживали меня, когда я находилась в тюрьме», — отметила Савченко.

    В день визита Надежды Савченко в колонию 24 февраля украинские силовики начали массированные обстрелы подконтрольных ополченцам территорий — ВСУ били по донецкому аэропорту, Ясиноватой и окрестностям Макеевки. В ополчении ДНР не исключили, что обстрелы напрямую связаны с визитом Савченко.

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