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  • 24.02, 18:36

Надежда Савченко прибыла в Донецк

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Надежда Савченко прибыла в Донецк

Надежда Савченко прибыла в Донецк

Депутат Верховной рады Надежда Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных украинских силовиков. Об этом журналистам сообщили в Минобороны провозглашенной Донецкой народной республики.

По словам представителя военного ведомства, Савченко прибыла в Донецк вместе с руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

Летом 2016 года Савченко призналась, что тайно посещала Донецкую и Луганскую народные республики. По словам депутата, она общалась с людьми на линии разграничения, при этом о ее визите руководство ДНР и ЛНР не знало.

В конце 2016 года Савченко встретилась с лидерами провозглашенных республик в Минске. После этого обострились ее отношения с киевскими властями. Сначала депутат была исключена из списка фракции «Батькивщина», а потом — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Савченко даже заявила, что администрации Порошенко уже поступил приказ арестовать ее или уничтожить физически.

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