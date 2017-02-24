Депутат Верховной рады Надежда Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных украинских силовиков. Об этом журналистам сообщили в Минобороны провозглашенной Донецкой народной республики.
По словам представителя военного ведомства, Савченко прибыла в Донецк вместе с руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.
Летом 2016 года Савченко призналась, что тайно посещала Донецкую и Луганскую народные республики. По словам депутата, она общалась с людьми на линии разграничения, при этом о ее визите руководство ДНР и ЛНР не знало.
В конце 2016 года Савченко встретилась с лидерами провозглашенных республик в Минске. После этого обострились ее отношения с киевскими властями. Сначала депутат была исключена из списка фракции «Батькивщина», а потом — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Савченко даже заявила, что администрации Порошенко уже поступил приказ арестовать ее или уничтожить физически.
Летом 2016 года Савченко призналась, что тайно посещала Донецкую и Луганскую народные республики. По словам депутата, она общалась с людьми на линии разграничения, при этом о ее визите руководство ДНР и ЛНР не знало.
В конце 2016 года Савченко встретилась с лидерами провозглашенных республик в Минске. После этого обострились ее отношения с киевскими властями. Сначала депутат была исключена из списка фракции «Батькивщина», а потом — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Савченко даже заявила, что администрации Порошенко уже поступил приказ арестовать ее или уничтожить физически.
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