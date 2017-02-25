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  • 25.02, 06:44

ДНР: ВСУ начали массированные обстрелы в связи с приездом Савченко

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ДНР: ВСУ начали массированные обстрелы в связи с приездом Савченко

ДНР: ВСУ начали массированные обстрелы в связи с приездом Савченко

В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом в Донбасс Надежды Савченко.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, ВСУ начали наносить удары по территории республики сразу после первых сообщений о визите Савченко. Не исключено, что это была попытка сорвать визит депутата Рады, передает РИА Новости.

Под огнем оказались территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки. Обстрел велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметров и артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 миллиметров.

Надежда Савченко накануне вечером приехала в колонию в городе Макеевка, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам «нормандской четверки» с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех».

Реакцию ВСУ на приезд нардепа в Макеевку прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

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