ДНР: ВСУ начали массированные обстрелы в связи с приездом Савченко

В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом в Донбасс Надежды Савченко.
Как сообщили в оперативном командовании ДНР, ВСУ начали наносить удары по территории республики сразу после первых сообщений о визите Савченко. Не исключено, что это была попытка сорвать визит депутата Рады, передает РИА Новости.
Под огнем оказались территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки. Обстрел велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметров и артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 миллиметров.
Надежда Савченко накануне вечером приехала в колонию в городе Макеевка, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам «нормандской четверки» с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех».
Реакцию ВСУ на приезд нардепа в Макеевку прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Под огнем оказались территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки. Обстрел велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметров и артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 миллиметров.
Надежда Савченко накануне вечером приехала в колонию в городе Макеевка, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам «нормандской четверки» с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех».
Реакцию ВСУ на приезд нардепа в Макеевку прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Обстрел Донецка со ст. ВСУ, приуроченный к приезду Савченко, — ответ Киева на ее действия. Порошенко нужна атмосфера войны, а не переговоры.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 февраля 2017 г.
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